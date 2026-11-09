Isparta'daki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonyalı 2 turist dronla kurtarıldı

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonyalı 2 Turist, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Doğa yürüyüşü için gittikleri kanyonda mahsur kalan 2 turist için gece saatlerinde AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin gece görüş özelliğine sahip dron da kullanarak yaptıkları çalışma sonucu yerleri tespit edilen turistler kurtarılarak güvenli bölgeye getirildi.

Sağlık ekibince kontrol amaçlı hastaneye götürülen turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA