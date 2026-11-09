Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta'daki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonyalı 2 turist dronla kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonyalı 2 turist, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Gece görüşlü dronla tespit edilen turistler güvenli bölgeye getirildi; sağlık kontrolü için hastaneye götürülen turistlerin durumu iyi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonyalı 2 Turist, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Doğa yürüyüşü için gittikleri kanyonda mahsur kalan 2 turist için gece saatlerinde AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin gece görüş özelliğine sahip dron da kullanarak yaptıkları çalışma sonucu yerleri tespit edilen turistler kurtarılarak güvenli bölgeye getirildi.

Sağlık ekibince kontrol amaçlı hastaneye götürülen turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

Seçim hezimeti ayarları bozdu! Trump'tan canlı yayında bomba itiraf
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler
Kanser hastalarının canı üzerinden 650 milyon liralık vurgun! 21 ilde eş zamanlı baskın

Yazıklar olsun! Kanser hastalarının umuduna göz diktiler
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

Rojin Kabaiş’in amcasına İstanbul’da maskeli saldırı! 'Davayı bırakın' tehdidi savurdular

Rojin Kabaiş'in ailesi bu kez saldırıyla sarsıldı: Davadan çekilin
Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi

Dirk Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Dünyanın kilitlendiği zirve bugün başlıyor