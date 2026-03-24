Türkiye doğalgazını hangi ülkelerden alıyor?

Dünyanın en büyük gaz sahalarından İran'daki Güney Pars'ın 18 Mart'taki İsrail saldırılarında bombalanmasından sonra Türkiye'ye doğalgaz akışının kesildiği iddia edildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı 24 Mart tarihli haberine göre İran halihazırda Türkiye'ye sağladığı gazın %75'ini saldırının hemen ardından kesti.

Ancak Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar bu iddiaları yalanladı.

24 Mart'ta kabine toplantısının ardından basından gelen soruları yanıtlayan Bayraktar, iddialara ilişkin soruya, "Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu" diyerek yanıt verdi.

Toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin enerji krizine hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

" Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesi hem yer altı kaynaklarını devreye alacak projeleri hayata geçirdik" dedi.

Peki Türkiye doğal gazını hangi ülkelerden alıyor?

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'na göre Türkiye son yıllarda yıllık ortalama doğal gaz ithalatının yüzde 13,5'ini İran'dan yapıyor.

Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nin (Gazbir) 2025 Aralık raporuna göre Türkiye 2025'te yaklaşık 58 milyar metreküp doğalgaz ithal etti.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi Rusya olmayı sürdürdü; onu Azerbaycan ve Rusya izledi.

Uzmanlar ne diyor?

Bazı uzmanlar sosyal medya yorumlarında İran'dan olası bir kesintinin Türkiye'ye etkisinin sınırlı olacağı görüşünde olduklarını dile getirdi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'de ortadoğu enerji politikaları uzmanı Prof. Dr. Brenda Shaffer, Türkiye'nin İran'ın gaz kesintilerini "sorunsuz" atlatacağını düşündüğünü söylüyor.

İran'ın halihazırda yıllar boyunca sık sık iç talep yetersizlikleri nedeniyle ülkeye gaz akışını kestiğini hatırlatan Shaffer, Türkiye'nin güçlü bir doğal gaz depolama kapasitesine ve gelişmiş LNG ithalat altyapısına sahip olduğunu belirtiyor.

Bunun yanı sıra ihtiyaç halinde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan gaz ithalatını artırabileceğini öngörüyor.

TEPAV Enerji ve İklim Çalışmaları Merkezi Direktörü Mühdan Sağlam da olası kesintinin, "otomatikman LNG alımı" anlamına gelmediğini düşündüğünü dile getiriyor.

"Rusya ve Azerbaycan hatlarındaki yedek kaliteye bakılır, depolardaki gaz miktarına bakılır ve Sakarya Sahası'nı üretimine bakılır. Ardından karar verilir" diye ekliyor.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar yaklaşık bir yıl önce Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük yaklaşık 9 milyon metreküp üretim yapıldığını söylemişti.

Bayraktar 12 Mart'ta yaptığı açıklamada Sakarya Gaz Sahası'ndan bu sene üretimin iki katına çıkacağı beklentisini paylaştı.

"Sekiz milyon haneye doğalgazı buradan vermiş olacağız" diye ekledi.

Türkiye'nin yıllık toplam doğalgaz üretimi iki milyar metreküpün üzerinde.