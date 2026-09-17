Türkiye'deki operasyonlar dünya basınında: “LGBTİ+ kişilerin suçlulaştırılması girişimi”

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Türkiye'de LGBTİ topluluğuna yönelik operasyonlar, tutuklamalar ve internet erişim engelleri uluslararası basında yer almaya devam ediyor. Reuters, Kaos GL üyelerinin tutuklanmasını ve soruşturma dosyasındaki suçlamaları öne çıkarırken, Alman Deutsche Welle (DW) ise operasyonların LGBTİ+ kişilerin yeni bir yasa çıkarılmadan "suçlulaştırılması" girişimi olduğu yönünde değerlendirmelere yer verdi.

Türkiye'de LGBTİ+ topluluğuna yönelik operasyonlar, uluslararası basının gündeminde. İngiltere merkezli Reuters, incelediği mahkeme belgelerine dayanarak yayımladığı haberde, savcılığın, şüphelileri çocukların da erişebildiği içerikler dahil olmak üzere "müstehcen materyallerin yayımlanmasını kolaylaştırmakla" suçladığını belirtti.

Kaos GL'nin ise tutuklamaları "hukuki bir süreç" değil, "temel hak ve özgürlükleri hedef alan açık bir siyasi operasyon" olarak nitelendirdiğini aktaran Reuters, örgütün şu açıklamasına yer verdi:

"Asılsız suçlamalarla hedef gösterilen ve yoğun bir karalama kampanyasına maruz bırakıldıktan sonra haksız ve hukuksuz biçimde tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Reuters ayrıca Avrupa Komisyonu'nun aktivistlerin tutuklanması, hak örgütleri ve işletmelere yönelik hukuki süreçler ile internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının engellenmesinden endişe duyduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini aktardı.

DW: "AMAÇ LGBTİ+ TOPLULUĞUNUN KAMUSAL ALANDA VARLIK GÖSTERMESİNİ ENGELLEMEK"

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle (DW), " Türkiye'deki hak örgütleri ve AB, LGBTİ+ operasyonlarına tepki gösterdi" başlıklı haberinde, operasyonlara Türkiye'deki kadın ve insan hakları örgütleri ile meslek kuruluşlarından gelen tepkilere geniş yer verdi. DW, 120 kadın hakları örgütünün ortak bir açıklamayla operasyonlara karşı çıktığını bildirdi.

Kadının İnsan Hakları Derneği'nden (KİH) Yıldız Taghizade, DW'ye yaptığı açıklamada "Amaç yalnızca LGBTİ+ kişileri hedef almak değil, LGBTİ+ toplumunun siyaset yapmasını, örgütlenmesini, hak talep etmesini ve kamusal alanda varlık göstermesini fiilen engellemek" dedi.

Taghizade, operasyonların "Ailem Güvende" sloganıyla yürütülmesinin tesadüf olmadığını savunarak, hükümetin uygulamalarını aileleri ve çocukları koruma söylemiyle gerekçelendirdiğini ancak Türkiye'de aileler açısından belirsizlik yaratan sorunların yoksulluk, konut krizi, işsizlik, bakım yükünün kadınlara bırakılması ve kadına yönelik erkek şiddeti olduğunu söyledi.

DW ayrıca Türk Tabipleri Birliği'nin operasyonları insan hakları ihlali olarak değerlendirdiğini ve ayrımcılık politikalarına son verilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı. Haberde, hafta sonu LGBTİ+ grupları, hak örgütleri ve medya kuruluşlarına ait çok sayıda internet sitesi ve sosyal medya hesabının engellendiği, engellenen hesapların sayısının daha sonra 100'ü aştığı belirtildi

"DAMGALAMA VE AYRIMCILIK BİRLİĞİN DEĞERLERİNE AYKIRI"

DW, Avrupa Birliği'nin de operasyonlardan duyduğu endişeyi dile getirdiğini yazdı ve Avrupa Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand'ın Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak "cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimlerinden bağımsız olarak tüm bireylerin insan haklarına ve onuruna saygıyı teşvik etmesi ve güvence altına alması gerektiği" sözlerine yer verdi. Wigand, "Damgalama ve ayrımcılık Birliğin değerlerine aykırıdır" dedi.

DW'ye konuşan HRW Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb de gözaltıları, hükümetin yeni bir yasa çıkarmadan LGBTİ+ kişileri "suçlulaştırma" niyetinin göstergesi olarak yorumladı.

BBC: AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİNDEN TEPKİ

BBC ise "Türkiye, LGBTİ+ aktivistlere yönelik operasyonlarda onlarca kişiyi gözaltına aldı" başlıklı haberinde, operasyonların yanı sıra İstanbul'da düzenlenen protestolara yönelik müdahaleleri aktardı. BBC, göstericilerin "LGBTİ+ olmak suç değildir" yazılı pankart açmasının ardından gözaltılar gerçekleştirildiğini aktardı.

BBC, son bir haftada dernek merkezlerine baskınlar düzenlendiğini, internet sitelerinin engellendiğini ve farklı kentlerde gözaltılar gerçekleştirildiğini belirterek, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre LGBTİ+ örgütleri, medya kuruluşları ve insan hakları örgütlerine ait onlarca sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellendiğini yazdı.

Haberde Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty'nin açıklamasına da yer verildi. O'Flaherty, şunları söylemişti:

"Türkiye genelinde LGBTİ sivil toplumunu ve insan hakları savunucularını hedef alan bir dizi gözaltı, baskın ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının engellenmesine ilişkin haberlerden endişe duyuyorum."

Kaynak: ANKA