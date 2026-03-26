MSB 'Türkiye'de çokuluslu NATO karargâhı' kurulacağını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'de yeni bir NATO karargâhı kurulması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü doğruladı.

26 Mart'ta düzenlenen haftalık basın toplantısında bakanlığın NATO'nun "Güneydoğu Bölgesel Planı" çerçevesinde yeni bir Kolordu Karargâhı kurulması yönünde 2023'te emir verdiği ve 2024'te NATO'ya bu konuda beyan verildiği söylendi.

MSB'nin açıklaması, gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde 23 Mart'ta kaleme aldığı köşe yazısı ve CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in konuyu TBMM'ye taşımasının ardından geldi.

Öztürkmen 24 Mart'taki konuşmasında, kolordu meselesinin Ortadoğu'daki savaş sürerken gündeme gelmesini "dikkat çekici" bulduğunu söylemiş ve "Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için kamuoyu acilen aydınlatılmalıdır. Türkiye'de NATO kolordusunun ne işi var?" diye sormuştu.

MSB'nin açıklamasına göre yeni NATO karargâhının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Altıncı Kolordu Komutanlığı görevlendirildi ve "milli çekirdek kadrolara gerekli atamalar" yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Karargâhın çokuluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargâhın onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır."

Yeni kurulacak karargâhın görevi, "Bölgesel Planlar kapsamında kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemek" olarak açıklandı.

Müttefikler, 2023'te Litvanya'da yapılan NATO zirvesinde Rusya'yı net bir tehdit olarak belirlemiş ve bu tehdide karşılık yeni bölgesel savunma planları üzerinde mutabık kalmıştı.

MSB'nin açıklamasında bu girişimin bölgedeki ABD-İsrail ile İran savaşı ile alakalı olup olmadığına dair ise şu ifadeler yer aldı:

"Tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı, müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çokuluslu Kolordu Karargâhının bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."

NATO'nun askeri varlığı ve üsleri

Şu anda Türkiye'de NATO'ya ait bir çokuluslu muharebe grubu görev almıyor.

Ancak ittifakın bölgesel emir-komuta zinciri ve hava savunma sisteminde kilit rol oynayan bazı tesisler Türkiye sınırları içinde yer alıyor.

NATO'nun web sitesinde yer alan haritada bu üslerden biri İzmir'deki Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM).

NATO bünyesindeki tüm kara kuvvetleri faaliyetleri LANDCOM yetkisinde bulunuyor. İttifakın sitesinde yer alan bilgi notuna göre bu tesis, "Norveç'in en kuzeyinden İtalya'nın güneyine ve Azorlar'dan Türkiye'nin doğusuna kadar tüm kara meseleleri" ile ilgileniyor.

LANDCOM'un yanı sıra İstanbul'daki Üçüncü Kolordu Komutanlığı'nda "NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kuvvetler Karargâhı" da bulunuyor.

Bu, farklı NATO müttefiklerinde yer alan benzer dokuz karargâhtan biri. Türkiye haricinde ikisi Fransa olmak üzere Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere'de de benzer üsler bulunuyor.

Dokuz karargâh, ittifakın en önemli askeri oluşumlarından "Müttefik Reaksiyon Kuvveti" (ARF) adlı gücün parçası.

Türkiye'de bahsi geçen karargâhlar haricinde NATO'nun Balistik Füze Savunması (BMD) adlı savunma ağı için erken uyarı sistemi görevi gören Kürecik Radar Üssü de bulunuyor.

Mart'ta Türk hava sahasına girdiği tespit edilen balistik mühimmat, bu savunma sistemi çerçevesinde Doğu Akdeniz'de konuşlu deniz unsurlarında fırlatılan önleyici füzeler ile etkisiz hale getirildi.

NATO, Türkiye'deki varlığının yanı sıra Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı ve 2022'de Ukrayna'yı işgal girişiminden bu yana doğu kanadındaki askeri varlığını da oldukça artırdı.

Rusya ve Belarus sınırında bulunan çokuluslu muharebe gruplarının sayısı dörtten sekize yükseltildi.

NATO'nun kuzeyden güneye Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da olmak üzere toplam sekiz çokuluslu muharebe grubu bulunuyor.

Ayrıca Ukrayna'nın işgalinden sonra NATO'ya katılan İsveç ve Finlandiya'nın da askeri güçlerinin ittifaka entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Rusya ile geniş sınırı olan Finlandiya'nın kuzeyinde İsveç komutasında yeni bir muharebe grubu kurulması planlanıyor.

NATO'nun Mart 2022 verilerine göre doğu kanadında müttefiklerin ulusal orduları hariç 40 bin asker görev alıyor.

Ayrıca 100 bini aşkın ABD askeri de NATO bünyesinde Avrupa'nın farklı noktalarında konuşlanmış durumda.

