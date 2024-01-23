Türkiye'de mide küçültme ameliyatı olan İngiliz kadın, uçakta fenalaşıp hayatını kaybetti

İngiliz genç kadın, Türkiye'de yaptırdığı mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

Londra'nın güneyinde yaşayan 20 yaşındaki Morgan Maria Ribeiro, Ocak 2024'te Türkiye'ye giderek mide küçültme ameliyatı yaptırmıştı. Yakınları tarafından "güzel" ve "parlak bir ışık" olarak tanımlanan Morgan, seyahatten önce seçeneklerini titizlikle araştırmış ve 2.500 sterline mal olan bu operasyonu rezerve etmişti.

Morgan, 5 Ocak'ta bıçak altına yattıktan sonra birkaç gün boyunca rahatsızlık hissetmesine rağmen, sağlık görevlileri tarafından iyi olduğu ve klinikten ayrılabileceğini söylendi. Ancak, Londra'ya dönüş uçuşunda ciddi bir şekilde hasta oldu ve pilotlar, acil iniş yapmak üzere Sırbistan'a zorunlu bir durak yaptılar. 20 yaşındaki genç kadın, Sırbistan'da hastaneye kaldırıldı, ancak küçültme işlemi sırasında ince bağırsağının kesilmesi sonucunda septik şoka girdiği belirlendi.

Cerrahlar, bağırsağının 10 santimlik bir kısmını çıkardı, ancak Morgan 9 Ocak'ta kalp krizi geçirerek komaya alındı ve sadece dört gün sonra yaşamını yitirdi.

Morgan'ın annesi Erin Gibson, "Başka bir kızımın başına gelmesini istemiyorum" dedi. Aile, Morgan'ı Birleşik Krallık'a getirmek ve cenaze törene düzenlemek için internette bağış kampanyası başlattı.

Morgan'ın kuzeni Hayley Louise Scollan, "Ailesi tarafından derin sevgiyle sevilen biriydi. Umarım bu durum başkalarının

Türkiye'ye ameliyat için seyahat etmesini durdurur" şeklinde konuştu.