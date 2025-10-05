Haberler

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Ateşkes Gazze için fırsat

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Ateşkes Gazze için fırsat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Ürdün, BAE, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'dan Gazze için ortak açıklama geldi. Açıklamada "Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakma ve müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes Gazze için fırsat" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları bugün yaptıkları ortak açıklamayla, Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, hayatta olan veya hayatını kaybetmiş tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanları ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e yönelik, bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını memnuniyetle karşıladı, kendisinin bölge barışını tesis etme yönündeki kararlılığını takdirle karşıladı. Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak ve Gazze Şeridi'nde halkın karşı karşıya olduğu ağır insani koşulları ele almak bakımından gerçek bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı.

"MÜZAKERELER DERHAL BAŞLATILMALI"

Dışişleri Bakanları, Hamas'ın Gazze'nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi'ne devretmeye hazır olduğunu açıklamasından da memnuniyet duydu. Önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde mutabakata varmak ve söz konusu planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlatılmasının önemine işaret etti.

ADİL BİR BARIŞ İÇİN ORTAK KARARLILIKLARINI YİNELEDİLER

Dışişleri Bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye; Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesine; Gazze'ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesini, sivillerin güvenliği ve emniyetini tehdit eden hiçbir tedbirin alınmamasını, rehinelerin serbest bırakılmasını, Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönmesini, Gazze ile Batı Şeria'nın birleştirilmesini güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasına; tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesine ve bu doğrultuda İsrail'in tam çekilmesine, Gazze'nin yeniden inşasına ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasına yönelik ortak kararlılıklarını yineledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor

Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor
Özel: İmamoğlu'nun adaylığına engelleme olursa, Mansur Yavaş bizim için bir diğer önemli aday

Özel bu kez çok net: İmamoğlu'nun adaylığına engelleme olursa...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet:

itrail ve abd istediğini aldı... gazzeyi abd yönetecek hamas silah bırakacak ve bu maddeler içerisinde israil filistin ve çevresindeki ülkelere saldırmayacak diye bir madde yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.