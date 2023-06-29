Türk Kızılayı, Afganistan'da 5 Bin Muhtaç Aileye Kurban Et Dağıttı

Türk Kızılayı, Kurban Bayramı yardımları kapsamında Afganistan'da 5 bin muhtaç aileye kurban eti dağıttı. Afganistan'ın başkenti Kabil de dahil olmak üzere Logar, Meydan Vardak ve Pervan vilayetlerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılayın kurban yardımları ulaştırıldı. Dağıtımlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve her bir aileye 5 kilogramlık kurban etleri teslim edildi.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı yardımları kapsamında Afganistan'da 5 bin muhtaç aileye kurban eti dağıttı.

Afganistan'ın başkenti Kabil de dahil olmak üzere Logar, Meydan Vardak ve Pervan vilayetlerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 5 bin Afgan aileye, Kurban Bayramı'nda Türk Kızılayın kurban yardımları ulaştırıldı.

Söz konusu vilayetlerde eş zamanlı başlayan yardım organizasyonlarıyla dağıtımlar yapılırken, her bir aileye 5'er kilogramlık kurban etleri teslim edildi.

Bu kapsamda, Afgan Kızılayın Kabil'de bulunan Teymeni şubesinde düzenlenen törene, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmed Ziya ile Afgan Kızılayı Merkez Vilayetler Bölge Başkanı Mia Kamari katıldı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ziya, ihtiyaç sahibi aile tespiti yapılırken dul kadınlar, yetim çocuklar, engelli ve yaşlı kişilere öncelik verildiğini kaydetti.

Türk Kızılay olarak Afganistan'daki insani dramın hafifletilmesi için yardım faaliyetlerini uzun zamandır sürdürdüklerini kaydeden Ziya, Kurban Bayramı'nda da Afgan halkının yanında olduklarını ifade etti.

Ziya, "Özellikle bayramlar gibi özel günlerde Afgan halkının yanında olduğumuzu göstermek bizim için çok önemli. Milyonlarca insan yardıma muhtaç ve biz de Türk Kızılay olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Afgan Kızılayı Merkez Vilayetler Bölge Başkanı Kamari de Afganistan'a yönelik yardımları dolayısıyla başta Türk Kızılay olmak üzere Türk kurumlarına teşekkür etti.

Buradaki törenin ardından Kabil'deki 600 aileye kurban yardımı yapıldı.