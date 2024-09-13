Tunus'ta kamu binasına yanlışlıkla Türk bayrağı asan 4 kişi tutuklandı

Yerel basında yer alan haberlere göre Tunus'ta dört kişi, kamuya ait ulusal demiryolu şirketinin genel merkezine Tunus bayrağı yerine yanlışlıkla Türk bayrağı çekti. Yapılan hata sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar demiryolu şirketinde hiç kimsenin nasıl olup da bu hatayı fark etmediğini sorguladı.

"TUNUS HALKININ BU KONUDA BİLMEDİĞİ BİR SIR MI VAR?"

Kullanıcılardan biri, "Tunus halkının bu konuda bilmediği bir sır mı var?" mesajını paylaşıp yetkililerden açıklama istedi. Tepkiler üzerine üzerine savcılık soruşturma başlattı ve 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

KURUM ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

SNCFT, karışıklığın yeni alınan Tunus bayraklarının arasına yanlışlıkla bir yabancı bayrağın karışmasından kaynaklandığını belirterek özür diledi. Kurum, ulusal bayrağın "egemenlik ve ulusal birliğin asil bir sembolü" olduğunu vurgulayarak bu tür hataların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda, milliyetçiliği artırmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kais Saied, Tunus yüzme milli takımının bir spor müsabakasında bayrağın doğru şekilde sergilenmediği gerekçesiyle dağıtılmasına karar verdi.