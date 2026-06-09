Trump'a soğuk duş! NBA tarihinde bir ilk yaşandı

Abd Başkanı Donald Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında Madison Square Garden'da oynanan NBA Finali'nin üçüncü maçına katıldı. Trump'ın ziyareti, yalnızca basketbol gündemini değil, Amerikan siyasetini de maçın merkezine taşıdı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, karşılaşmayı Knicks sahibi James Dolan'ın locasından izledi. Milli marş sırasında salonun dev ekranında görüntülenen Trump, tribünlerden yükselen yuhalama sesleriyle karşılaştı. Associated Press'in aktardığına göre ilk anlarda "USA" sloganları duyulurken, kameranın Trump üzerinde kalmasıyla birlikte yoğun protesto sesleri yükseldi.

BİR İLK YAŞANDI

Trump'ın ziyareti NBA tarihinde de dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Abd Başkanı, NBA Finalleri'ni yerinde izleyen ilk görevdeki başkan oldu. Bu nedenle karşılaşma öncesinde ve sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Madison Square Garden çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, Manhattan'ın birçok noktasında yollar trafiğe kapatıldı. Taraftarlar stadyuma giriş yapabilmek için havaalanlarını andıran güvenlik kontrollerinden geçirildi. Yetkililer, maça gelecek seyircilere saatler öncesinden salona ulaşmaları çağrısında bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ŞEHRİ ETKİLEDİ

Trump'ın ziyareti nedeniyle planlanan bazı taraftar etkinlikleri de iptal edildi. Madison Square Garden çevresinde yapılması planlanan toplu maç izleme organizasyonlarının güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemediği bildirildi.

ABD medyası, Secret Service ve New York Polis Teşkilatı'nın gün boyunca bölgede yoğun güvenlik tedbirleri uyguladığını, bunun da hem taraftarların hem de şehir sakinlerinin günlük yaşamını etkilediğini yazdı.

TRUMP'A YÖNELİK TEPKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın spor organizasyonlarında protestolarla karşılaşması ilk kez yaşanmadı. Son yıllarda çeşitli futbol, tenis ve diğer spor etkinliklerinde de benzer tepkilerle karşılaşan Trump'ın NBA Finalleri'ndeki görüntüsü, Amerikan kamuoyundaki kutuplaşmanın yeni bir yansıması olarak değerlendirildi.

Öte yandan Reuters/Ipsos tarafından yayımlanan son kamuoyu araştırmaları, Trump'ın onay oranlarının görev sürecindeki en düşük seviyelerden birine yaklaştığını ortaya koydu. Anket sonuçlarında, Amerikalıların önemli bir bölümünün dış politika gerilimlerinin ekonomik sonuçlarından endişe duyduğu belirtildi.

NEW YORK'TA HEM ALKIŞ HEM PROTESTO

Karşılaşma sırasında Trump'a yönelik tepkiler tamamen olumsuz olmadı. Bazı taraftarlar ABD Başkanı lehine sloganlar atarken, bazı bölümlerde ise yüksek sesli protestolar duyuldu. Bu nedenle salonda kısa süreli olarak hem alkışların hem de yuhalama seslerinin birbirine karıştığı bir atmosfer oluştu