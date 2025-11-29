Haberler

Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Güncelleme:
Karayipler'de olası bir savaş adım adım geliyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Trump, daha önce müdahale tehdidinde bulunduğu Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tüm tamamen kapatılacağını açıkladı.

"GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN..."

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullandı. Trump, paylaşımının devamında, "Bu konuda dikkatiniz için teşekkür ederim." diye de ekledi.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

MADURO TERÖRİST İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 25 Kasım tarihinde yapılan açıklamada, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ile beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan Ağustos ayında yapılan açıklamada da Maduro'nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.

Kaynak: AA / İHA

500

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ve bu arada 29-Kasım-2025'te Dünya'nın EN BÜYÜK EŞKİYASI Amerika'nın "devlet borcu" "38,3 TRİLYON" Doları geçti............. 38,345,500,000,000 Dolar borçları var ("ödenebilmeihtimal" yokkkk).......... A.B.D.'nin "ÇALMA LİSTESİNDE" Venezüella petrolünden sonra, Nijerya'nın petrolü var... Türkiye'deki "YAHUDİ ÇETESİ" de, Türkiye'yi soymaya devam ediyor !!! ("ÖRTÜLÜ ÖDENEK").......

