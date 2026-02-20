Trump'tan ABD hükümetine uzaylı ve UFO belgelerini paylaşma talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında ABD Savunma Bakanlığı'nın da olduğu kurumlara uzaylılar ve dünya dışı yaşam ile ilgili devlet belgelerini "tespit etmeye ve yayınlama sürecine başlama" talimatı vereceğini duyurdu.

Trump, duyuruyu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. ABD Başkanı'nın paylaşımı eski ABD Başkanı Barack Obama'yı uzaylıların varlığını kabul ederek gizli bilgi sızdırmak ile suçlamasından bir gün sonra geldi.

Trump, Obama'nın açıklamasına tepki olarak "Bunu yapmaması gerekiyor, büyük bir hata yaptı" diye konuştu.

ABD başkanı, uzaylıların varlığına dair bir soruya ise "gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum" yanıtını verdi.

Obama, 14 Şubat'ta Brian Tyler Cohen'ın podcast programında uzaylılar ile ilgili "Gerçekler ama onları görmedim ve 51. bölgede tutulmuyorlar" dedi.

Obama, komplo teorilerinin aksine Nevada çölünde bulunan 51. Bölge adlı askeri tesiste uzaylıların tutulmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Dev bir komplo yoksa ve bunu ABD başkanından saklamıyorlarsa yeraltı tesisleri olduğunu düşünmüyorum."

Obama, sözlerine gelen tepkilerin ardından evrenin genişliği göz önünde tutulduğunda istatistiksel olarak Dünya dışı yaşamın var olduğunu düşündüğünü söylerek sözlerine açıklık getirdi.

2009-2017 yılları arasında ABD başkanlığı yapan siyasetçi, daha sonra Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "başkanlığım sırasında uzaylıların bizimle irtibata geçtiğine dair gerçekten hiçbir kanıt görmedim" ifadelerini kullandı.

Obama uzaylılar ile ilgili sözlerini podcast programının hızlı soru-cevap yapılan kısmında söyledi. Bu röportaj sırasında gizli bilgileri paylaştığına dair bir emare yoktu. BBC konuyla ilgili Obama'dan yanıt almak için irtibata geçti.

Trump 19 Şubat'ta başkanlık uçağı Air Force One'da yaptığı açıklamada birçok insanın uzaylıların varlığına inandığını ancak kendisinin bu konuda hiç konuşmadığını ve "bir fikri olmadığını" söyledi.

Trump daha sonra Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "gösterilen muazzam ilgi" sebebiyle "uzaylı ve dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile bu oldukça karışık ancak bir o kadar da ilgi çekici ve önemli meselelere dair" belgelerin kamuoyu ile paylaşılması için harekete geçtiğini duyurdu.

ABD'de UFO'lara olan ilgi 2017'de Pentagon tarafından gökyüzünde gizemli cisimler gördüklerini söyleyen pilotlar ve başka silahlı kuvvetler mensuplarından ifade alınan gizli bir programın ortaya çıktığına dair haberlerin yayılmasının ardından bir kez daha arttı.

ABD Kongresi 2022'de 50 yılın ardından ilk kez UFO'lar ile ilgili oturum düzenledi ve bu konuda şeffaflık sözü verdi. Kongre bünyesinde silahlı kuvvetlerin tüm UFO ihbarlarının toplanması için ayrı bir ofis açıldı.

2023'te ABD Temsilciler Meclisi bünyesindeki bir panelde konuya dair heyecan verici ya da yeni bir bilgi ortaya koymadı.

Pentagon tarafından 2024'te yayımlanan bir raporda ABD hükümetinin uzaylı yaşam ile karşılaştığına dair "kanıt olmadığı" ifade edildi ve UFO tanıklıklarının çoğunun ardında sıradan cisimler olduğu belirtildi.

Dikkat çeken UFO görüntüleri

Pentagon, 2020'de daha önce 2007 ve 2017'de sızdırılan üç UFO görüntüsünü ilk kez paylaştı.

Görüntülerden ilki 2004'te iki ABD Deniz Kuvvetleri pilotu tarafından çekildi ve Pasifik Okyanusu'nda yuvarlak bir objenin su üzerinde hızla hareket ettiği anları gösteriyor.

2015'te çekilen diğer iki videoda ise iki tanımlanamayan objenin havada hızla hareket ettiği anlar yer alıyor. Bir videoda ABD'li bir pilotun "Baksana dönüyor" dediği duyuluyor.

O dönem Pentagon'dan yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

"Savunma Bakanlığı kapsamlı bir incelemenin ardından bu gizliliği kaldırılmış videoların paylaşılmasının herhangi bir hassas kapasite ya da sistemi ifşa etmediği ve tanımlanamayan hava olaylarından kayraklı askeri hava sahası ihlalleri ile ilgili herhangi bir soruşturmayı etkilemediği sonucuna varmıştır."

Pentagon'un açıklamasında videolarda yer alan cisimlerin hâlâ "tanımlanamayan" sıfatını koruduğu da vurgulandı.

