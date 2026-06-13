Trump: Tren de Aragua lideri Guerrero, ABD saldırısında öldürüldü

Abd Başkanı Donald Trump, ABD Güney Saha Komutanlığı'nın düzenlediği saldırıyla 'Tren de Aragua' suç örgütünün lideri Nino Guerrero'nun öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonun Venezuela ile koordineli yürütüldüğünü belirten Trump, uyuşturucu kartelleri ve çetelerle mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Venezuela merkezli suç örgütü Tren de Aragua'nın lideri, asıl adı Hector Rusthenford Guerrero Flores olan 'Nino' lakaplı Guerrero'ya yönelik askeri operasyon düzenlendiğini duyurarak, "Benim talimatımla, ABD Güney Saha Komutanlığı, gezegenimizdeki en kana susamış terör örgütlerinden biri olan Tren de Aragua'nın kötü şöhretli lideri Nino Guerrero'yu başarılı bir şekilde ortadan kaldırmak için hızlı ve ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Joe Biden dönemindeki sınır politikalarını eleştiren ve verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Trump, "Ben göreve dönmeden önce Joe Biden, güney sınırımızı milyonlarca yasa dışı suçluya açtı ve bu yabancı ordunun ABD vatandaşlarına tamamen cezasız kalarak tecavüz etmesine, onları sakat bırakmasına ve öldürmesine izin verdi. Seçim kampanyam sırasında bu canavarları ülkemizden kovacağıma ve aralarında 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray ile 22 yaşındaki Laken Riley'nin de bulunduğu, katlettikleri kişilerin ailelerine adaleti getireceğime söz vermiştim. Bu eylemle ABD ordusu; kurbanlar, aileleri ve sevdikleri için adaleti sağlamış oldu. Yönetimimin başlarında, Tren de Aragua'yı yabancı terör örgütü olarak ilan etme, binlerce kötü suçluyu sınır dışı etme ve vatandaşlarımıza karşı uzun süredir savaş yürüten kartellere karşı savaş açma sözümü tuttum. Zayıf liderler ise Amerika'yı çaresiz ve savunmasız bırakmıştı. Bu eylem, çok iyi çalıştığımız Venezuela'daki dostlarımızla yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildi. Sonuç olarak, Tren de Aragua teröristlerinin artık Venezuela'da veya başka bir yerde güvenli bir sığınağı yok. Benim liderliğimde bu acımasız katilleri ve uyuşturucu baronlarını her zaman, her yerde bulup ait oldukları cehennemin dibine göndereceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı