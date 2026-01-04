Trump'tan 'zafer' yemeği! Musk da katıldı

ABD, aylar süren ablukanın ardından Venezuela'ya geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi. Karakas başta olmak üzere birçok eyalette askeri tesisler ve limanlar vuruldu. Operasyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

Trump petrol zengini ülkeye düzenlenen baskını "muhteşem bir operasyon" diyerek niteledi. Trump bölgedeki petrol yataklarının ise tam verimli işlenmesi için ABD2li şirketlerin çalışmaya başlayacağını belirtti. Operasyonun ardından, "Venezuela bizim yönetimimizde olacak" dedi. Öte yandan Madura ve eşi 5 Aralık Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

TRUMP'TAN "ZAFER" YEMEĞİ

ABD basınında yer alan haberlere göre; Trump Venezuela operasyonlarının ardından Mar-a-Lago'da bir yemek organizasyonu düzenledi. Bu yemekte ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk ile bir araya geldi. Sürpriz buluşma sosyal medyada gündem oldu.

MUSK TEBRİK ETMİŞTİ

Musk operasyonun ardından sosyal medya hesabından, "Tebrikler, Başkan Trump! Bu, dünya için bir zafer ve dünyanın her yerindeki kötü diktatörlere açık bir mesajdır." şeklinde paylaşım yapmıştı.

VENEZUELA'YA 1 AYLIK İNTERNET VERECEK

Musk ayrıca, Venezuela'ya kendi şirketi 'Starlink' aracılığıyla 1 ay ücretsiz internet vereceğini açıkladı. Musk, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Venezuela halkına destek' ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini duyurdu.