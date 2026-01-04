Haberler

Trump'tan 'zafer' yemeği! Musk da katıldı
Venezuela'ya hava saldırıları düzenleyen ABD, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York'a getirdi. ABD Başkanı Trump operasyonların ardından Mar-a-Lago'da bir yemek düzenledi. Yemeğe ABD'li milyarder Elon Musk da katıldı.

  • ABD, Venezuela'ya geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi ve askeri tesisler ile limanları vurdu.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.
  • Elon Musk, şirketi Starlink aracılığıyla Venezuela'ya 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini duyurdu.

ABD, aylar süren ablukanın ardından Venezuela'ya geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi. Karakas başta olmak üzere birçok eyalette askeri tesisler ve limanlar vuruldu. Operasyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

Trump petrol zengini ülkeye düzenlenen baskını "muhteşem bir operasyon" diyerek niteledi. Trump bölgedeki petrol yataklarının ise tam verimli işlenmesi için ABD2li şirketlerin çalışmaya başlayacağını belirtti. Operasyonun ardından, "Venezuela bizim yönetimimizde olacak" dedi. Öte yandan Madura ve eşi 5 Aralık Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

TRUMP'TAN "ZAFER" YEMEĞİ

ABD basınında yer alan haberlere göre; Trump Venezuela operasyonlarının ardından Mar-a-Lago'da bir yemek organizasyonu düzenledi. Bu yemekte ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk ile bir araya geldi. Sürpriz buluşma sosyal medyada gündem oldu.

MUSK TEBRİK ETMİŞTİ

Musk operasyonun ardından sosyal medya hesabından, "Tebrikler, Başkan Trump! Bu, dünya için bir zafer ve dünyanın her yerindeki kötü diktatörlere açık bir mesajdır." şeklinde paylaşım yapmıştı.

VENEZUELA'YA 1 AYLIK İNTERNET VERECEK

Musk ayrıca, Venezuela'ya kendi şirketi 'Starlink' aracılığıyla 1 ay ücretsiz internet vereceğini açıkladı. Musk, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Venezuela halkına destek' ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini duyurdu.

500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Daha bir şey başlamadı trump efendi.Yakinda başlayacak umarım.O zaman neyi kutlayacaksın merak ediyorum.Afganistandan apar topar kaçtığın gibi,şeyi kurtardığını kutlarsın belki

