Trump'tan Mısır'da liderler zirvesi planı! Türkiye de davetliler arasında
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta yapmayı planladığı Mısır ziyaretini bir liderler zirvesine dönüştürme hazırlığında olduğu öne sürüldü. ABD basınına göre, Trump'ın planladığı zirveye aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülke davet edildi.

Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta yapmayı planladığı Mısır ziyaretini bir liderler zirvesine dönüştürme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

TRUMP ÖNCE İSRAİL'E ARDINDAN DA MISIR'A GİDECEK

ABD merkezli Axios haber sitesine göre; Trump, 13 Ekim Pazartesi sabahı İsrail'e gidecek, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. ABD Başkanı, öğleden sonra ise Mısır'a geçecek.

Trump'ın, burada Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında yer alan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine katılması bekleniyor.

LİDERLER ZİRVESİ PLANI

Haberde, 14 Ekim Salı sabahında ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde bir liderler zirvesinin yapılmasının planlandığı belirtildi. Zirvenin, barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenmesi düşünülüyor.

TÜRKİYE DAHİL 11 ÜLKE DAVET EDİLDİ

Söz konusu zirveye; Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'nın liderleri veya dışişleri bakanlarının katılması planlanıyor.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla anlaşma devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
