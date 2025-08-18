Trump'tan Merz'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirve sona erdi. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve olası barış süreci ele alındı.

TRUMP'TAN MERZ'E ESPRİLİ SATAŞMA

Zirvede diplomatik gündemin yanı sıra renkli anlar da yaşandı. Bu anlardan biri, Trump'ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik esprili sataşması oldu. Trump, Merz'in ten rengine atıfta bulunarak, "Bu bronzlukla harika görünüyorsun. Ben de böyle bronzlaşmak istiyorum." dedi.

KAHKAHALARLA KARŞILANDI

Trump'ın bu çıkışı, Merz'in yanı sıra diğer liderler tarafından da kahkahalarla karşılandı.