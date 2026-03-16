Haberler

Trump Macron'a not verdi: 10 üzerinden 8

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

  • ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda 0'dan 10'a kadar bir ölçekte 8 olarak değerlendirdi.
  • Trump, İngiltere'nin Hürmüz Boğazı için savaş gemisi göndermeyi reddettiğini ve bu tutumdan memnun olmadığını belirtti.
  • Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'dan değil ABD'den korktuğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik oluşturulması planlanan uluslararası koalisyon hakkında yaptığı açıklamalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dikkat çeken bir yorumda bulundu. Trump, Macron'la bu konuyu görüştüğünü belirterek, Fransız lideri esprili bir dille "0'dan 10'a kadar bir ölçekte sanırım 8 civarında" sözleriyle değerlendirdi.

"MÜKEMMEL DEĞİL AMA BURASI FRANSA"

Bir gazetecinin Macron'la görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Trump, Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda destek vereceğini düşündüğünü söyledi. Trump, Macron hakkında "Mükemmel değil ama burası Fransa; mükemmel olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"

Trump açıklamasında, ABD'nin askeri gücüne vurgu yaparak müttefiklerin desteğine mecbur olmadıklarını savundu. ABD'nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu belirten Trump, bazı ülkelere yönelik çağrıları ise onların nasıl tepki vereceğini görmek için yaptığını dile getirdi.

İNGİLTERE'YE SİTEM

Trump, açıklamalarında Birleşik Krallık'a da sitem etti. İngiltere'den Hürmüz Boğazı için savaş gemisi göndermesini istediğini ancak Londra'nın buna sıcak yaklaşmadığını söyledi. Trump, savaş bittikten sonra gemi gönderme teklifinin anlamlı olmayacağını belirterek İngiltere'nin tutumundan memnun olmadığını ifade etti.

PUTİN AVRUPA'DAN DEĞİL BİZDEN KORKUYOR"

ABD'nin yıllardır NATO kapsamında Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağladığını savunan Trump, ittifakın temel gücünün ABD olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'dan değil ABD'den çekindiğini iddia eden Trump, Amerikan ordusunun gücüne dikkat çekti. Trump "Putin'e sorabilirsiniz; Putin bizden korkuyor. Avrupa'dan korkmuyor, Avrupa'dan hiç korkusu yok. O, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve benim ilk dönemimde inşa edilen ordudan korkuyor." dedi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

