Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: "Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?"

Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması:
Haber Videosu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine katılmaması hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Putin'in yokluğuna dair hayal kırıklığı yaşamadığını belirtti ve eğer o gitmezse Putin'in de gitmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de yapılması planlanan Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine katılmamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Putin'in yokluğuna dair hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, "Hayal kırıklığına uğramadım. Hatta kendi kendime, 'Ben gitmiyorsam Putin niye gitsin ki?' dedim," ifadelerini kullandı.

Trump, İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan bu kritik barış zirvesine baştan beri katılmayı düşünmediğini vurguladı. "Gitmeyecektim. Gitmeyi planlamıyordum. Evet, giderdim, ama bu benim planlarım arasında değildi," sözleriyle kendi kararının net olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında ise, "Eğer ben gitmezsem, onun gideceğini sanmıyorum," diyerek Putin'in de bu karardan etkilendiğini düşündüğünü belirtti. Trump, sözlerinin doğrulandığını, çünkü Putin'in de gerçekten zirveye katılmadığını söyledi.

İstanbul'daki zirve, Ukrayna ile Rusya arasında süregelen savaşa diplomatik bir çözüm bulma umuduyla planlanmıştı. Ancak iki kilit liderin de toplantıya katılmaması, görüşmenin etkisini sınırladı.

Trump'ın açıklamaları, sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde liderler arası güç dengesi açısından da anlamlı bulundu. Uzmanlara göre Trump, bu sözleriyle yalnızca neden katılmadığını açıklamakla kalmadı, aynı zamanda Putin ile arasında var olan dolaylı siyasi rekabeti ve liderlik etkisini de gözler önüne serdi.

Barış zirvesine liderlerin katılmaması, diplomatik sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaratırken, görüşmelerin daha alt düzey heyetlerle devam etmesi bekleniyor. Yine de bu gelişme, sürecin ne kadar etkili olacağına dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'

Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'

Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'

Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'

Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Çin, 5 Latin Amerikalı ülkeye vize muafiyeti getirdi

Çin'den ABD'nin yakın komşuları için kritik hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.