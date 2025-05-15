Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de yapılması planlanan Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine katılmamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Putin'in yokluğuna dair hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, "Hayal kırıklığına uğramadım. Hatta kendi kendime, 'Ben gitmiyorsam Putin niye gitsin ki?' dedim," ifadelerini kullandı.

Trump, İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan bu kritik barış zirvesine baştan beri katılmayı düşünmediğini vurguladı. "Gitmeyecektim. Gitmeyi planlamıyordum. Evet, giderdim, ama bu benim planlarım arasında değildi," sözleriyle kendi kararının net olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında ise, "Eğer ben gitmezsem, onun gideceğini sanmıyorum," diyerek Putin'in de bu karardan etkilendiğini düşündüğünü belirtti. Trump, sözlerinin doğrulandığını, çünkü Putin'in de gerçekten zirveye katılmadığını söyledi.

İstanbul'daki zirve, Ukrayna ile Rusya arasında süregelen savaşa diplomatik bir çözüm bulma umuduyla planlanmıştı. Ancak iki kilit liderin de toplantıya katılmaması, görüşmenin etkisini sınırladı.

Trump'ın açıklamaları, sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde liderler arası güç dengesi açısından da anlamlı bulundu. Uzmanlara göre Trump, bu sözleriyle yalnızca neden katılmadığını açıklamakla kalmadı, aynı zamanda Putin ile arasında var olan dolaylı siyasi rekabeti ve liderlik etkisini de gözler önüne serdi.

Barış zirvesine liderlerin katılmaması, diplomatik sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaratırken, görüşmelerin daha alt düzey heyetlerle devam etmesi bekleniyor. Yine de bu gelişme, sürecin ne kadar etkili olacağına dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor.