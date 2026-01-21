Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

ABD Başkanı Donald Trump, Somali ve Somalililer hakkında kullandığı ifadelerle tepki çekti. Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray'da ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisile ilgili eleştirilere yanıt veren Trump, "Bence Minnesota'nın bu kadar çok işin içinde olması ve bunu insanlarıma sürekli söylemem uygun, ama onlar başka işlerle çok meşgul oldukları için gerektiği gibi dile getirmiyorlar. Katilleri, uyuşturucu satıcılarını ve birçok kötü insanı yakalıyorlar." dedi.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'te ICE polisinin kadını vurmasını "trajedi" olarak nitelendiren Trump, Minnesota'da yetkililerin 10 bin "suçluyu" gözaltına aldığını kaydederek eyalette 19 milyar dolarlık yolsuzluk olduğunu iddia etti ve bu paranın "büyük ölçüde" Somalililere verildiğini savundu.

"SOMALİLİLERİN IQ SEVİYELERİ DÜŞÜK"

Sözlerinin devamında Somalililerle ilgili genelleyici ve aşağılayıcı ifadeler kullanarak, "Somali ülke bile değil. Ülkeye benzeyen hiçbir şeyleri yok. IQ seviyesi düşük insanlar ama buraya gelip zengin oluyorlar. Hiç paraları olmamışken Mercedes alıyorlar." dedi. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken yoğun eleştiri aldı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığı ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.