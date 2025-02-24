Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

ABD hükümeti, Yunan basınında yer alan haberlere göre Biden yönetimi tarafından Ukrayna'ya askeri destek sağlamak amacıyla kullanılan Dedeağaç üssünün faaliyetlerinin devam etmesinin gerekliliğini ve sürdürülebilirliğini acilen değerlendirme kararı aldı.

ASKERİ EKİPMAN VE PERSONEL GÖNDERMEYECEK

Newsbreak.gr'ye göre ABD ve Rusya heyetleri arasında Ukrayna'nın geleceği üzerine yürütülen doğrudan müzakerelerin olumlu ve verimli olduğu değerlendirilirken, Trump yönetimi artık Ukrayna'ya askeri ekipman ve personel göndermeyecek. Habere göre Dedeağaç'taki ABD üssü tam da bu nedenle 'gereksiz hale gelebilecek' bir üs olarak değerlendiriliyor.

"ERDOĞAN RAHATSIZLIĞINI DEFALARCA İLETMİŞTİ"

Haberde, "Üssün kapatılması, Türkiye için de büyük bir kazanç olacak. Erdoğan yönetimi, Dedeağaç'taki ABD üssünün faaliyetlerinden rahatsızlığını defalarca dile getirerek kapatılmasını talep etmişti" ifadeleri yer aldı.

"GEZEGENİN YENİ LORDU TRUMP"

Kupiakatikn Snuokpatia gazetesi de haberi manşetine taşıyarak "Trump Dedeağaç üssünü kapatıyor" başlığı attı ve spotunda "Gezegenin yeni lordu Trump, Putin ve Erdoğan'ın talebini karşılıyor" ifadelerine yer verdi.

DEDEAĞAÇ ÜSSÜ

Dedeağaç, Türkiye sınırına kuş uçuşu olarak 23 kilometre İpsala Sınır Kapısı'na ise karayoluyla 45 kilometrelik bir mesafede yer alıyor.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereğince Türkiye boğazları kapatınca Dedeağaç limanının da rolü hayli arttı.Liman başta ABD olmak üzere İngiltere, İtalya gibi NATO ülkelerine Bulgaristan, Romanya ve Polonya gibi Rusya sınırına yakın ülkelere askeri teçhizat sevkiyatında kullanılıyor.