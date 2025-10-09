Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili, "Erdoğan kişisel olarak ilgilendi, inanılmaz bir iş çıkardı. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze ateşkesinin sağlanmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Kameralar önünde konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı parantez açtı.

"ERDOĞAN İNANILMAZ BİR İŞ ÇIKARDI"

Ateşkesin sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük çabası olduğunu söyleyen Trump, "Erdoğan kişisel olarak ilgilendi, inanılmaz bir iş çıkardı. Türkiye'ye teşekkür ediyorum."

"PAZARTESİ YA DA SALI REHİNELERİN SALIVERİLMESİ BEKLENİYOR"

Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gazze'yi yavaşça yeniden inşa edeceğiz. Mısır'a gideceğim, yeni imza atacağız. Gazze konusunda Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir anla karşı karşıyayız. Gazze'de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor."

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan İsrail, ateşkese ilişkin ilk açıklamasında ise "Ateşkes hükümet onayıyla başlayacak" ifadelerine yer verdi. İsrail basınındaki haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 17.00'da toplanacağı belirtildi. Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

HAMAS: İŞGALCİLERİN ÇEKİLMESİNİ VE ESİR TAKASINI ÖNGÖREN BİR ANLAŞMAYA VARILDI

Hamas da Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı. Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur" sözleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

"HALKIMIZIN FEDAKARLIKLARI BOŞA GİTMEYECEK"

"Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti: "Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."

Filistinliler, ateşkes anlaşmasına ilişkin haberleri televizyon ve cep telefonundan heyecanla takip etti.

Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Katar merkezli El Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Han Yunus, Refah ve Gazze Şehri de dahil olmak üzere Gazze'deki tüm yerleşim bölgelerinden askeri olarak çekileceğini söyledi. Hamdan, rehinelerin serbest bırakılması için sahada düzenlemeler yapılması ve Hamas mensupları için daha serbest hareket imkanı sağlanması gerektiğini, dolayısıyla İsrail'in önce geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

"İSRAİL TÜM YERLEŞİM BÖLGELERİNDEN ASKERİ OLARAK ÇEKİLECEK"

Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Katar merkezli El Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Han Yunus, Refah ve Gazze Şehri de dahil olmak üzere Gazze'deki tüm yerleşim bölgelerinden askeri olarak çekileceğini söyledi. Hamdan, rehinelerin serbest bırakılması için sahada düzenlemeler yapılması ve Hamas mensupları için daha serbest hareket imkanı sağlanması gerektiğini, dolayısıyla İsrail'in önce geri çekilmesi gerektiğini belirtti.