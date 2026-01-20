Trump'tan büyük ifşa: Macron ve Rutte'nin gizli mesajlarını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine gönderdiği özel mesajları sosyal medya hesabından yayımlayarak Davos Zirvesi öncesi diplomasi kulislerini altüst etti. New York Post'un haberine göre Trump, Truth Social üzerinden paylaştığı ekran görüntüleriyle Suriye, İran, Gazze, Ukrayna ve Grönland başlıklarında yapılan yazışmaları kamuoyuna taşıdı.

MACRON'DAN G7 VE PARİS DAVETİ

Trump'ın paylaştığı mesajlara göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özellikle Suriye ve İran konularında Washington ile aynı çizgide olduklarını vurguladı. Macron'un mesajında, Grönland meselesine dair Trump'ın tutumunu anlamakta zorlandığını ifade etmesi dikkat çekerken, buna rağmen diplomatik temasları artırma çağrısı yaptığı görüldü.

Macron, Davos Zirvesi'nin ardından Paris'te bir G7 toplantısı organize edebileceğini belirterek, yan görüşmelere Ukraynalı, Danimarkalı, Suriyeli ve Rus yetkililerin de davet edilebileceğini aktardı. Fransız lider ayrıca, ABD'ye dönmeden önce Trump'ı Paris'te akşam yemeğine davet etti.

Macron'un mesajı şöyle: "Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda büyük işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığınızı anlamıyorum. Gelin büyük şeyler inşa etmeye çalışalım: Davos'tan sonra perşembe öğle sonrası Paris'te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Yan görüşmeler kapsamında Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları davet edebilirim. ABD'ye dönmeden önce perşembe Paris'te beraber akşam yemeği yiyelim."

RUTTE'DEN TRUMP'A ÖVGÜ DOLU MESAJ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin mesajı ise daha çok övgü ifadeleriyle öne çıktı. Rutte, Trump'ın özellikle Suriye'deki adımlarını "inanılmaz" olarak nitelendirirken, Davos'taki medya temaslarında Trump'ın Gazze, Ukrayna ve küresel diplomasi alanındaki girişimlerini ön plana çıkaracağını belirtti.

Rutte ayrıca Grönland konusunda ileriye dönük bir çözüm yolu bulunması için kararlı olduklarını vurguladı ve Trump ile yüz yüze görüşme arzusunu dile getirdi.

Rutte'nin mesajı ise şöyle:

"Sayın başkan, sevgili Donald, Suriye'de başardıklarınız inanılmaz. Davos'taki medya temaslarımı, oradaki gayretlerinizi, Gazze ve Ukrayna'daki faaliyetlerinizi öne çıkarmak için kullanacağım. Grönland konusunda ileriye dönük bir çözüm yolu bulma konusunda kararlıyım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum."

DİPLOMASİ KULİSLERİ KARIŞTI

New York Post'un haberine göre Trump'ın bu mesajları kamuoyuyla paylaşması, Davos Zirvesi öncesinde uluslararası diplomasi kulislerinde şaşkınlık yarattı. Liderler arasındaki özel yazışmaların ifşa edilmesi, özellikle Avrupa başkentlerinde "gizli diplomasinin sınırları" tartışmasını yeniden alevlendirdi.