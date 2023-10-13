Trump, sosyal medya hesabından İsrail'e ve Netanyahu'ya desteğini gösterdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu aracılığıyla İsrail ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanından olduğunu belirtti. Öte yandan Trump, dün yaptığı bir konuşmada Netanyahu'yu 2020'deki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastı için düzenlenen operasyondan önce ABD'yi "yüzüstü bırakmakla" itham ederek "Onu asla affetmeyeceğim" demişti.

Son günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Eski ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Netanyahu ile birlikteyim" açıklamasında bulundu.

"İSRAİL'İN YANINDAYIM"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada"İsrail ve Netanyahu ile birlikteyim" dedi.

"NETANYAHU'YU ASLA AFFETMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 2020'deki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastı için düzenlenen operasyondan önce ABD'yi "yüzüstü bırakmakla" itham etmişti.

Süleymani'ye yönelik operasyonu normalde İsrail ile gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Trump, "İsrail bizimle olacaktı, planlar yapılmıştı ve aylardır üzerinde çalışılıyordu. Her şey hazırdı. Operasyondan bir gece önce İsrail'in bu operasyona katılmayacağına ilişkin bir telefon aldım." ifadesini kullandı. Trump, bu hikayenin daha önce bilinmediğini belirterek, "Bize bunun nedenini açıklamadılar. Netanyahu'yu bizi yüzüstü bıraktığı için hiçbir zaman affetmeyeceğim." dedi.