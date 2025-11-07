Trump'tan Putin'e yeniden kapı araladı: Her zaman bir ihtimal var

ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan Başbakanı Victor Orban, Beyaz Saray'daki ikili görüşmeleri öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"BUDAPEŞTE'DE PUTİN İLE GÖRÜŞME" SİNYALİ

Trump, daha önce sonuç getirmeyeceğini düşündüğü için iptal ettiğini söylediği Putin ile görüşmesine yeniden kapı araladı. Trump, "Her zaman bir ihtimal var, yüksek bir ihtimal. Eğer görüşme gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim" dedi.

Orban ise, savaşın "çok uzak olmayan bir gelecekte sona erebileceğine inandığını" belirterek, barış çabalarına katkı vermek istediklerini ifade etti. Trump da Orban'ın Putin'i "çok iyi tanıdığını" ve bu bağın barış kanalını güçlendirebileceğini dile getirdi.

MACARİSTAN'IN YAPTIRIM MUAFİYETİ VE BORU HATLARI

Başbakan Orban, denize sınırı olmayan Macaristan'ın enerji alanında boru hatlarına bağımlı olduğuna değinerek, "Hanelerin yaklaşık yüzde 90'ı gazla ısınıyor. Ana hat Türkiye üzerinden geliyor; Hırvatistan bağlantısı 'ek' kapasite. Ana kaynak Druzhba boru hattı. Hırvatistan hattı 'tamamlayıcı' ve ciddi yatırım olmadan ana hat olamaz" ifadelerini kullandı. Rusya'dan enerji tedariğinin kesilmesinin ülkesi için ekonomik sonuçlarının ağır olacağını belirten Orban, Hırvatistan üzerinden gelen hatta kapasite artışı için yatırımın gerekli olduğunu vurguladı.

Trump ise, "Macaristan'ın deniz erişiminin olmaması nedeniyle zor bir konumda olduğunu" belirterek, ülkenin Rusya'dan enerji tedarik ettiği için yaptırımlardan muaf tutulmasına ilişkin başlıkların değerlendirildiğini ifade etti. ABD Başkanı, net bir "evet ya da hayır" açıklaması ise yapmadı.

"AVRUPA DÜZENSİZ GÖÇÜ DURDURMALI"

Trump, Avrupa'daki düzensiz göçü "tehlikeli" bulduğunu yineleyerek, "Avrupalı liderler Orban ile aynı fikirde görünmeseler de içten içe onun göç konusunda haklı olduğunu kabul ediyorlar. Bunu durdurmazsanız Avrupa diye bir yer kalmayacak" ifadelerini kullandı. Kendi yönetiminde sınırların "sıkı biçimde kapatıldığını" ve yasadışı girişlerin tersine çevrildiğini savunan Trump, "Sadece durdurmak değil, tersine çevirmek zorundalar. Onları geri göndermeleri gerekiyor. Biz burada bunu yaptık" dedi.

Orban da izin temelli sistemin altını çizerek, bu politika nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) mali yaptırımlara maruz kaldıklarını belirtti. Macar Başbakan, "göçmenleri durdurdukları için her gün ceza ödediklerini" söyledi.

"BARIŞ YANLISI TEK ÜLKELER MACARİSTAN VE ABD"

Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de, "Barış yanlısı tek ülkeler Macaristan ve ABD. Diğer Avrupalı hükümetler savaşın sürmesini istiyor" dedi. Trump ise savaşın "başlamaması gerektiğini" ve "yakında biteceğini düşündüğünü" belirterek, her iki tarafın da ağır kayıplar verdiğini yineledi.

İKİLİ İLİŞKİLERDE "ALTIN ÇAĞ" HEDEFİ

Orban, Macaristan ile ABD arasındaki ilişkilerin eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde bozulduğunu söyledi. Macar Başbakan, ilişkilerin Trump'la birlikte "eski düzeyine" döndüğünü belirterek, "ABD-Macaristan arasında yeni bir sayfa, altın bir çağ açmak için uygun konumdayız" ifadelerini kullandı.

Trump da Orban için "ülkesinde sevilen, etkili bir lider" diyerek, Macaristan'la ticaretin milyarlarca dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.

NATO VE ABD'NİN AVRUPA'DA ASKER KONUŞLANDIRMASI

Trump, ABD'nin geçtiğimiz günlerde Romanya'daki askeri faaliyetlerine ve "ABD askerlerini Avrupa'dan çekmeyeceğiz" açıklamasına ilişkin soru üzerine bunun "rotasyon ve konuşlandırma düzenlemesi" olduğunu, toplam mevcudun korunduğunu belirtti. ABD Başkanı, ittifak koordinasyonunun sürdüğünü kaydetti.

