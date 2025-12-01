Trump MR sorularına sinirlenip muhabire ağır şekilde hakaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay çekilen MRI taramasıyla ilgili yöneltilen sorular karşısında bir muhabire son derece sert bir yanıt verdi ve hakarette bulundu.

Pazar gecesi eşi Melania ile birlikte Air Force One uçağıyla Beyaz Saray'a dönen Trump, Minnesota Valisi Tim Walz'ın MRI sonuçlarının kamuoyuna açıklanması yönündeki çağrısı üzerine gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin "Vali Walz'ın şeffaflık çağrısına yanıtınız nedir?" sorusuna Trump şöyle cevap verdi:

"Sonuçlar mükemmeldi. Tıpkı beni azlettikleri o telefon görüşmem gibi. Kesinlikle mükemmeldi. Yayınlanmasını istiyorsanız, yayınlarım."

Trump bu sözlerle, 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı ve ilk azil sürecine yol açan telefon görüşmesine atıfta bulundu.

Ardından CBS News muhabiri Weija Jiang, MR'ın hangi bölgeye çekildiğini sordu. Trump'tan şaşırtıcı derecede sert bir yanıt geldi:

"Hiçbir fikrim yok. Sadece MRI çekildi. Beyin değildi çünkü bilişsel test yaptım ve tam puan aldım. Senin asla yapamayacağın bir şey."

Trump bu sözleri doğrudan Jiang'ı işaret ederek söyledi. Ardından "Herkese iyi geceler" diyerek basın toplantısını bitirdi ve başka bir kadın muhabire de "Sen de" diyerek işaret etti.

Trump'ın MR sonuçları, geçtiğimiz hafta Walz'ı sosyal medyada "ciddi derecede geri zekâlı" olarak nitelemesinin ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ekim sonunda Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolü kapsamında "ileri düzey görüntüleme" yaptırdığını ve sonuçların "olağanüstü sağlıklı" olduğunu söylemiş, ancak MRI'ın hangi bölgeye çekildiğini açıklamamıştı.

Gazeteciler aynı soruyu Kasım ortasında yeniden sorduğunda Leavitt bu kez de soruya net bir yanıt vermedi.

Trump–Walz gerilimi büyüyor

Trump'ın Walz'a yönelik hakaretleri, Şükran Günü gecesi yaptığı paylaşımda valiyi "geri zekâlı" olarak nitelemesiyle tırmandı. Bir muhabirin, "Birçok Amerikalı bu ifadeyi hakaret olarak görüyor. Bu sözünüzün arkasında mısınız?" sorusuna Trump şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle. Bununla ilgili bir sorun mu var? Bana sorarsanız Walz'da bir sıkıntı var."

Trump ayrıca, Walz'ı Minnesota'ya "yüzbinlerce Somalili göçmeni alarak masum insanları tehlikeye atmakla" suçladı.

Walz ise karşılık olarak "MRI sonuçlarını açıklayın" diyerek Trump'ın sağlık durumunu sorguladı ve Meet the Press programında Trump için "Fiziksel olarak zayıflıyor" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere ardı ardına hakaret

Trump'ın sert çıkışı sadece Jiang ile sınırlı değildi. Aynı hafta içinde Trump, CBS'nin Beyaz Saray baş muhabiri Nancy Cordes'a da:

diye çıkıştı. Cordes, Washington DC'de iki Ulusal Muhafızı vuran Afgan şüpheliyle ilgili federal güvenlik sürecini sorguluyordu. Trump, Cordes'in Princeton mezunu olmasına rağmen kişisel bir saldırıda bulunmaktan çekinmedi.

Cordes'un federal kurumların yaptığı titiz güvenlik incelemelerini hatırlatmasına karşılık Trump şöyle söyledi:

"Onları ülkeye aldılar. Sen aptal mısın? Aptal bir insan mısın? Sorularını da bu yüzden soruyorsun çünkü aptalsın."

New York Times muhabirine de saldırdı

Trump geçtiğimiz hafta New York Times muhabiri Katie Rogers'ı da "çirkin" olarak nitelemişti. Rogers, Trump'ın ilerleyen yaş nedeniyle daha az etkinlik düzenlediğini ve eski enerjisini korumakta zorlandığını yazmıştı.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"New York Times'ın gerzekleri yine iş başında. Bu ucuz gazete halkın düşmanıdır. Haberi yazan Katie Rogers hem içten hem dıştan çirkin, üçüncü sınıf bir gazeteci."