Trump: Maduro'nun atadığı başkan yardımcısı, bize ne istersek yapmaya hazır olduğunu söyledi

Trump: Maduro'nun atadığı başkan yardımcısı, bize ne istersek yapmaya hazır olduğunu söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ile sonuçlanan Venazuela'ya yönelik operasyonun ardından Caracas yönetiminin başına Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçtiğini belirterek, "Bize ne istersek yapmaya hazır olduğunu söyledi" açıklamasında bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından ülkenin başına Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçtiğini açıkladı.
  • Donald Trump, Delcy Rodriguez'in ABD'ye 'ne istersek yapmaya hazır olduğunu' söylediğini ifade etti.
  • ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Nicolas Maduro'ya 'uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma' suçlamaları yöneltti.

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ile sonuçlanan Venazuela'ya yönelik operasyonun ardından ilk kez kameraların karşısına geçti.

Düzgün ve doğru bir geçiş gerçekleşene kadar Venezuela'yı kendilerinin yöneteceğini belirten Trump, Amerikan petrol şirketlerinin de ülkeye giderek yıkılmış halde bulunan tesisleri tamir edip işletmeye başlayacağını söyledi.

GÖREVE MADURO'NUN YARDIMCISI GELDİ

Trump, Maduro'nun yakalanmasının ardından Caracas yönetiminin başına ise Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçtiğini aktardı. ABD Başkanı, "Maduro'nun yardımcısı şu anda yönetime geldi. Bize gerekli olanı, ne istersek yapmaya hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Trump: Maduro'nun atadığı başkan yardımcısı, bize ne istersek yapmaya hazır olduğunu söylediMaduro ve Rodriguez

MACHADO'YA KAPIYI KAPATTI: ÜLKE İÇİNDE ONA SAYGI DUYULMUYOR

Venezuela muhalefetinin lideri ve 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olan María Corina Machado'ya dair sorulan soruya da yanıt veren Trump, "Muhalefet liderinin yerini bilmiyoruz. Onun lider olması çok zor olur. Çok iyi insan ama ülke içinde ona saygı duyulmuyor." dedi.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMichael Stekelenburg:

kilit üçerden bozuk olunca…

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

hayatında pasaport sayıbı bile olmayanlar yorumlarda ne güzel atıp tutuyorlar! venezüella, kolombiya, Brezilya vs. ziyaret edenler bilir uyuşturucu seyyar satıcılar dergah açarak satıyorlar. yoksuluk diz boyu. sanki biz farklıyız gibi birde kınnama yapıyoruz önce kendi halimize bakalım sonra dış politikayı eleştirelim.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri Sefünc:

adamımız olabilir mi maduro ilk kayıp bildirimi yapan çünkü o

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

Siz yeterli çökün biz hal ederiz mi dedi ??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Ttn:

Eniştesi aramamismi moduroyu ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

