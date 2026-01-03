Trump: Maduro'nun atadığı başkan yardımcısı, bize ne istersek yapmaya hazır olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ile sonuçlanan Venazuela'ya yönelik operasyonun ardından ilk kez kameraların karşısına geçti.

Düzgün ve doğru bir geçiş gerçekleşene kadar Venezuela'yı kendilerinin yöneteceğini belirten Trump, Amerikan petrol şirketlerinin de ülkeye giderek yıkılmış halde bulunan tesisleri tamir edip işletmeye başlayacağını söyledi.

GÖREVE MADURO'NUN YARDIMCISI GELDİ

Trump, Maduro'nun yakalanmasının ardından Caracas yönetiminin başına ise Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçtiğini aktardı. ABD Başkanı, "Maduro'nun yardımcısı şu anda yönetime geldi. Bize gerekli olanı, ne istersek yapmaya hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Maduro ve Rodriguez

MACHADO'YA KAPIYI KAPATTI: ÜLKE İÇİNDE ONA SAYGI DUYULMUYOR

Venezuela muhalefetinin lideri ve 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olan María Corina Machado'ya dair sorulan soruya da yanıt veren Trump, "Muhalefet liderinin yerini bilmiyoruz. Onun lider olması çok zor olur. Çok iyi insan ama ülke içinde ona saygı duyulmuyor." dedi.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.