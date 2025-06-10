Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta göçmen protestolarının alevlenmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Trump, "Kaliforniya'da ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım. Tehlike geçene kadar Ulusal Muhafız Birlikleri bölgede kalacak" dedi. Öte yandan ABD'de İsyan Yasası, devlet başkanına orduyu şehir içinde görevlendirme yetkisi veriyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor. ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

TRUMP: AYAKLANMA OLURSA İSYAN YASASINI DEVREYE SOKACAĞIM

ABD Başkanı Donald Trump'tan ise yeni açıklama geldi. Trump, göstericileri tehdit ederek, " Kaliforniya'da ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım. Tehlike geçene kadar Ulusal Muhafız Birlikleri bölgede kalacak" dedi.

ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

100'DEN FAZLA GÖZALTI VAR

Protestolar şiddet olaylarına dönüşürken göstericiler şehir merkezinde araçları ateşe verdi, kolluk kuvvetleriyle çatıştı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass pazartesi gecesi "marjinal grupların" gerçekleştirdiği protestolarda 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bass, şiddetli protestoların ve vandallığın gece geç saatlerde gerçekleştirildiğini, şiddet içeren protestoların göçmenleri destekleyen kişiler tarafından değil, "marjinal gruplar" tarafından yönetildiğini belirtti. Bass, "Bu gece 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını, çoğunun da yasa dışı gösteriden gözaltına alındığını biliyorum. Bunun protestolarla hiçbir ilgisi yok. Göçmenlerin hakları için mücadele ediyorduk, operasyonların durdurulmasını istiyorduk" dedi.

Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Bass, Başkan Donald Trump yönetimine kentteki göçmen operasyonlarını durdurması çağrısında bulunarak, "Federal hükümetin ricamızı duyacağını umuyorum: Operasyonları durdurun. Bu, şehrimizde korku ve kaosa yol açıyor ve gereksiz. Umarım duyuluruz" şeklinde konuştu.

Polis, ICE tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan göçmenlerin tutulduğu şehir merkezindeki federal gözaltı merkezinin dışında toplanan yüzlerce göstericiyi dağıttı.

Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

700 DENİZ PİYADESİ LOS ANGELES'A SEVK EDİLİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 Deniz Piyadesinin düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını belirtti.

Hegseth, "Gavin Newsom bunu yapmasa bile, federal kolluk kuvvetlerini savunma yükümlülüğümüz var." ifadesini kullandı.

Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de Trump'ın talimatıyla Bakanlığın ek 2 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırdığını doğruladı.

Parnell, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Savunma Bakanlığı, Başkan'ın emriyle, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ni (ICE) desteklemek ve federal kolluk kuvvetlerinin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere ilave 2 bin Ulusal Muhafızı federal hizmete çağırıyor." ifadelerine yer verdi.

LOS ANGELES BELEDİYE BAŞKANI BASS, TRUMP YÖNETİMİNİ KENTİ "DENEK" OLARAK KULLANMAKLA SUÇLADI

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte devam eden düzensiz göçmenlere destek protestoları sırasında ABD yönetiminin Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerini konuşlandırmasını eleştirerek Los Angeles'ın "denek" olarak kullanıldığını savundu.

Bass, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Los Angeles'a asker konuşlandırılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Trump yönetiminin "daha önce baskınların, suçluları ve hakkında yakalama kararı olan kişileri bulmaya yönelik olacağını söylediğini" belirten Bass, mevcut durumda yetkililerin insanların iş yerlerine kadar gittiğini söyledi.

Bass, "Bize, tutuklanacak kişilerin bu insanlar olacağı söylenmemişti ve bu, bana kentimizin aslında bir denek gibi kullanıldığı hissini veriyor." eleştirisinde bulundu.

ABD İSYAN YASASI

ABD İsyan Yasası (Insurrection Act of 1807), Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan'a, belirli durumlarda ülke içinde orduyu ve eyaletlerin Ulusal Muhafız birliklerini görevlendirme yetkisi veren federal bir yasadır. Bu yasa, özellikle sivil düzensizlik, isyan ve silahlı ayaklanmaları bastırmak gibi durumlarda kullanılır.

YASA, DAHA ÖNCE DE LOS ANGELES'TA KULLANILDI

Amerikan tarihinde çeşitli zamanlarda kullanılmıştır. İç Savaş, işçi grevleri, sivil haklar hareketleri sırasında federal hükümetin eyaletlerde ayrımcılığı sonlandırmak için müdahalesi ve en son 1992 Los Angeles isyanları gibi olaylarda askeri güç bu yasa kapsamında görevlendirilmiştir.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan:

Şimdi bizim Türklerde geri gelecek doğrumu laf yaparak gitmişlerdi Allahım sen ne büyüksün adalet budur işte beğenmediğiniz yere geri gelin bakalım bekliyoruz

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Haber YorumlarıKablobükücü:

fetoslar rahatınız nasıl orada

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adam vali mali belediye başkanı falan takmıyor oraya bir nevi kayyum atamış kimden öğrenmiş bu işi acaba

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