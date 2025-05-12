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Trump'tan İstanbul açıklaması: İyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri konusunda, "Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump: İstanbul'daki toplantıdan iyi şeyler çıkabilir

"BU TOPLANTIDAN İYİ ŞEYLER ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump: İstanbul'daki toplantıdan iyi şeyler çıkabilir

PUTİN, İSTANBUL'U İŞARET ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulamıştı. Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump: İstanbul'daki toplantıdan iyi şeyler çıkabilir

ZELENSKİY, "PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'DE PUTİN'İ BEKLEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı. Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'tan İstanbul açıklaması: İyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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