Trump: İsrail, aşamalı şekilde çekilecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Gazze planını kabul ettiğini belirterek, "İsrail, aşamalı şekilde çekilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Trump ve Netanyahu ikili görüşmemenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Müslüman ülkelere destekleri için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Trump, "Bu Gazze'den de öte bir konu, Orta Doğu'da barıştan bahsediyorum, bugün tarihi bir gün. İran, ticaret, İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesi ve Gazze'deki savaşın nasıl sona erdirileceği ile ilgili konuları konuştuk. Bu büyük resmin bir parçası ve sonsuz barıştan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN GÜÇLÜ VE İYİ BİR ADAM'

Netanyahu'ya da planı kabul ettiği için teşekkür eden Trump, "Katar emiri inanılmaz bir insan, Birleşik Arap Emirleri tamamen içindeydi, müdahil oldukları bir durumdu, müzakerelere katıldı. 2 bin-3 bin yıl geçti, karmaşık olması normal. Ürdün kralı bizimleydi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bir dostum, güçlü ve iyi bir adam. Endonezya Cumhurbaşkanı harika bir lider, kendisi bizimleydi. Bazıları telefonla ulaştı. Pakistan Başbakanı da bizimleydi başından beri. Bu anlaşmaya inandıklarını açıkladılar. Bunu yüzde yüz desteklediklerini söylediler. Mısır Cumhurbaşkanı harika bir insan" diye konuştu.

'HAMAS, FİLİSTİN'İN YÖNETİMİNDE YER ALMAYACAK'

Trump, Hamas tarafından kabul edilirse bu teklifin tüm geri kalan rehinelerin serbest kalmasını öngördüğünü bildirdi. Trump, "72 saati geçemez, bunu söylerken mutsuzum, ebeveynler için de genç erkeklerin naaşını almak da zor, ebeveynlerle görüştüm ve hayatını kaybetmiş oğulların naaşını almak onlar için önemli" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Silahtan arındırılmış bir Gazze, Hamasın askeri kapasitesinden arındırılması derhal gerçekleştirilmeli. Bahsettiğim ülkelere Hamas'a ile ilgilenmelerini istiyorum. Hamas da bitirmek istiyor. Bu iyi bir şey, tüm terör altyapısının, tüneller, silah üretim merkezi, yerel polis güçlerinin de yeni bir geçiş hükümeti olacak ve İsrail kademeli çekilecek. Daha fazla silah ateşlenmeyecek. Arap ve Müslüman ülkeler, Hamas ile ilgilenmeli, bizim ilgilenmediğimiz bir grup. Eğer yapmazlarsa İsrail, ABD'nin tam desteği ile binlerce yıldır bu süreçteydi, İsrail, Hamas'ı yok etme konusunda benim tam desteğimi alacak. Hamas anlaşmayı reddederse size yapmanız gereken şeyi yapmak üzere tüm desteği vereceğiz, nihai olan tehdidi ortadan kaldırmak olacaktır. Bu Hamas tarafından ortaya konan bir tehdit, terör sona ermeli ve bunun ebedi olarak sürmesini umuyoruz, planımın yeni bir uluslararası gözetim kurumu, bir barış kurulu kurulacak. Bu kurul ABD yetkilisi tarafından gerçekleştirilecek, diğer ülkeler de kurulda olacak, eski İngiltere Başbakanı iyi bir insan, diğer insanlar daha sonra açıklanacak, ben hariç herkes bu kurulda olmak istedi. Filistinlilerden oluşan bir hükümet için adımlar atılacak, Hamas, Filistin'in yönetiminde yer almayacak."

'REHİNELERİ GERİ ALMA ZAMANI GELDİ'

7 Ekim'i asla unutmayacaklarını vurgulayan Trump, binlerce kişinin bunun bedelini ödediğini dile getirdi. Trump, "Hamas liderlerinin ve askerleri öldürüldü. Artık rehineleri geri alma zamanı geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in pozisyonunda ve Filistin devleti konusunda çok net. 7 Ekim'i hatırlatıyor, bunu ben ve birçok kişi anlıyor. Bu yaptığı şey İsrail için son derece iyi olacak. İsrail'de dört bir yanda kalabalıklar toplanıyor ve benim ismimi söylüyor. 'Lütfen rehineleri geri getirin ve savaşa son verin' diyorlar. Onlar artık bıkmışlar. Normal bir hayata nasıl döneceğini bilmiyoruz ama İsrail halkı artık normalizasyonun gelmesini istiyor. Birçok ülke Filistin devletini tanımış durumda. On yıllardır devam eden durumdan bıktıkları için bu adımı attılar. Orta Doğu ile ilgili hep aynı şeyleri söylediler, barışın gelmek istediklerini söylediler. Bunu benden fazla kimse isteyen yoktur ama asıl isteyen İsrail halkı. 32 cenaze ve 20 kişi canlı olarak geri gelsin ve barışı istiyorlar" dedi.

NETANYAHU: TRUMP, İSRAİL'İN BEYAZ SARAY'DA GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK DOST

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'ın, İsrail'in Beyaz Saray'da gördükleri en büyük dostu olduğunu kaydetti. Bugün çok önemli bir adım attıklarının altını çizen Netanyahu, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da barışı büyük ölçüde ilerletmek adına planınızı destekliyorum, bu da savaş hedeflerimizi yerine getiriyor. İsrail tüm rehineleri geri getirecek. Hamasın askeri kapasitesi ve siyasi iktidarı sona erecek. Bir daha Gazze İsrail'e tehdit oluşturmayacak. Bu dönüm noktasını harika cesur askerlerimizin fedakarlıkları olmasa başaramazdık. Sayın başkan, iki ülkemiz omuz omuza verdiğimizde her şeyi başarıyoruz. Planınız benim hükümetimin savaşı sona erdirmek üzere öne sürdüğü 5 amaçla tutarlı. Bizim planımız şunlar; tüm rehineler derhal evlerine geri dönecek, Hamas silahsızlaştırılacak, Gazze silahsızlaştırılacak ve İsrail önümüzdeki gelecekte güvenlik sorumluluklarını üzerine alacak" diye konuştu.

'GAZZE, HAMAS TARAFINDAN YÖNETİLMEYECEK'

Gazze'de barışçıl sivil bir yönetim olacağını belirten Netanyahu, "Bu yönetim Hamas ya da Filistin yönetimi tarafından yönetilmeyecek. İlk adım tüm rehinlerin serbest bırakılmasından sonra geri çekilmek olacak. Hamas reddeder ve ya kabul edip sonrasında bunun aksine yaparsa İsrail kendisi işi bitirecektir. Bu kolay yoldan da olabilir, zor yoldan da olabilir. Biz kolay yolu tercih ediyoruz. Bunu Hamas Gazze'de kalsın ve İsrail'i tehdit etsin diye yapmadık. Bu inanılmaz dönüşüm gerçekleşirse, Gazze'de önümüzdeki yıllarda çok önemli bir değişim olacaktır. Gazze, Hamas tarafından yönetilmeyecek. Ancak tam tersine, İsrail'le samimi bir barış arayan insanlar tarafından yönetilecektir. Bu sadece Gazze için yeni bir başlangıç olmayacak, tüm bölge için yeni bir başlangıç olacak. Sizin liderliğiniz altında, Abraham Anlaşmaları yeniden hayata geçirilebilecek. Katar Başbakanına şunu söyledim, Katar'ı değil, teröristleri hedef aldık, Katar vatandaşının hayatını kaybetmesi konusunda pişmanlık duyuyoruz, bizim hedefimiz değildi. Başkan Trump, üçlü bir mekanizma kurduğu için teşekkür ediyorum, birçok anlaşmazlığın ortadan kaldırılması herkes için iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.