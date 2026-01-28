Haberler

Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Güncelleme:
İran'daki protestolar 31. gününde devam ederken, bölgeye donanmayı sevk eden ABD Başkanı Donald Trump "İran anlaşma yapmak istiyor, birçok kez aradılar" ifadesini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklamasıyla ilgili konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi "Bizden ABD'ye giden herhangi bir müzakere teklifi yok" dedi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 126'ya yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 41 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 880 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 214 güvenlik görevlisi dahil 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 848'e çıktığını belirtmişti.

TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

İran'daki protestolar 31. gününde devam ederken bölgeye donanma üstüne donanma sevk eden ABD Başkanı Donald Trump "İran anlaşma yapmak istiyor. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" demişti.

"BİZDEN GİDEN BİR TEKLİF YOK"

Trump'ın açıklamalarına yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Arakçi "Bizden herhangi bir müzakere teklifi sunulmadı. Elbette çeşitli arabulucular bizimle iletişime geçiyor. Farklı ülkeler iyi niyetle çaba gösteriyor ve elbette onlarla iletişim halindeyiz. Ancak henüz bir karar alınmadı. Bizim tarafımızdan da böyle bir talep yok" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti. İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

