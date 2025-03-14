Trump'ın skandal Gazze planı işliyor! Filistinliler için 3 ülkeyle temasa geçildi

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söyledi.

GAZZE PLANI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne süren Trump, bunun için başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerini işaret etti. Trump'ın sürgün planı tepkilere neden olurken, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail ve ABD'nin Gazze planı için harekete geçtiğini yazdı. AP'nin İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nden çıkarılması planlanan Filistinlileri yerleştirmek üzere üç Doğu Afrika ülkesi yetkilileriyle temasa geçildi.

SUDAN, SOMALİ VE SOMALİLAND

ABD ve İsrailli yetkililerin, Gazze'deki Filistinlileri yerleştirmek üzere yetkilileri ile temasa geçilen ülkelerin Sudan, Somali, Somaliland olduğu ifade edildi. Gizli yapılan diplomatik girişim hakkında konuşan bir yetkililer, üç Doğu Afrika ülkesinin yetkilileri ile temasa geçildiğini doğruladı.

Yetkililer, temasların ne kadar ilerleme kaydettiğinin ya da görüşmelerin hangi düzeyde gerçekleştiğinin belirsiz olduğunu söyledi. Sudanlı yetkililer, ABD'den gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı. Somali ve Somaliland yetkilileri ise, böyle bir temastan haberdar olmadıklarını belirtti.

Görüşmelerde İsrail'in başı çektiğini söyleyen ABD'li yetkililer, üç ülkeye ayrı ayrı ulaşma çabalarının geçtiğimiz ay başladığını ancak sürecin hızlandırılmasının Trump'ın Netanyahu ile birlikte Gazze planını ortaya atmasından günler sonra başladığını ifade ettiler.

GERİ ADIM ATTI: KENDİ PLANINI YALANLADI

Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlileri komşu ülkelere gönderme planlarıyla dünyanın tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump, yeni açıklamasında "kimsenin Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini" savundu. İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da ağırlarken basın mensuplarına konuşan Trump, bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz" şeklindeki sorusuna, araya girerek "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.

ABD Başkanı'nın Gazze'yi boşaltma planı İsrail tarafından memnuniyetle karşılanmış, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, nüfusun Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.