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Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

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Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı, kendisine ait İskoçya'daki Turnberry Golf Sahası'na "Gazze satılık değil" yazarak protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a ait İskoçya'daki golf sahasında protesto düzenleyen "Palestine Action" grubu, sahadaki çim alana "Gazze satılık değil" yazmasının ardından, bölgedeki binayı kırmızıya boyadı.

TRUMP'IN GOLF SAHASINA "GAZZE" YAZILARI YAZDILAR

Sahanın girişindeki duvarlara Trump'ı protesto eden yazılar yazan eylemciler, ABD Başkanı'nın Gazze'ye yönelik politikalarını eleştirdi. Yazılar arasında, "Özgür Filistin" ve "Özgür Gazze" ifadeleri yer aldı. Grup, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Trump, Gazze'ye kendi mülküymüş gibi davranıyor ancak kendi mülkünün de ulaşılabilir olduğunu bilmeli." ifadesini kullandı.

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

Açıklamada, "ABD yönetimi, İsrail'e silah sağlamaya ve Gazze'de etnik temizlik planları yapmaya devam ettikçe bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. Filistin, Filistinlilere aittir." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

TRUMP'IN GAZZE İLE İLGİLİ PLANLARI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. ABD Başkanı Trump, ayrıca "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Helal olsun bunları yapanlara. şu başlığa bak utan admin

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

ASLANLAR !!!..... Trump denen "PAÇAVRA" ya güzel bir ders vermişler !!!....

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