Trump'ın Gazze Yönetime Devralma Açıklamaları Şaşkınlık Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" yönündeki açıklamaları dünyada şaşkınlıkla karşılandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu ile Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından konuşan Trump, Gazzelilerin de kalıcı olarak başka bir yere yerleşmesi gerektiğini söyledi.

Neyanyahu aynı basın toplantısında Trump'ı "İsrail'in Beyaz Saray'da bugüne kadarki en büyük dostusunuz" diye övdü.

Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri Trump'ın açıklamalarını "saçma" ve "absürd" olarak değerlendirdi ve bu tip fikirlerin bölgeyi "ateşe verebileceğini" söyledi.

Bir başka Hamas yöneticisi Izzat al-Rishq ise "Gazze'deki halkımız 15 ay süren bombardımana rağmen yerinden edilme planlarını boşa çıkardı. Yurtlarından koparılma planlarını kabul etmeyeceklerdir" dedi.

'Filistinlilere umut veriyor'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın "Amerika'yı tekrar yüceltelim" sloganına göndermeyle "ABD Gazze'yi yönetmek ve tekrar güzel kılmak için hazır" dedi.

Rubio Hamas'ın Gazze'de barınamayacağını da söyledi.

ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın önerisinin Filistinlilere "daha fazla umut vereceğini" öne sürdü.

Gazze'de en az 10 yıl boyunca yaşamanın mümkün olmayacağını savunan Witkoff "Herkes bölgede barış görmek istiyor ve bu da Filistinliler için daha iyi bir hayat demek" dedi.

BBC'ye konuşan İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Dannon, Hamas'ın muhtemelen İsrail'in taleplerini kabul etmeyeceğini ve bu yüzden savaşa devam etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

İsrail'in Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelerin bu hafta Katar'da başlaması öngörülüyordu.

Büyükelçi, Hamas'ın liderlerini Gazze'den sınır dışı etmemesi durumunda İsrail'in savaşmaktan başka şansı kalmayacağını söyledi.

'Dikkat dağıtmaya çalışıyor'

ABD'de muhalefetteki Demokrat Parti'den siyasetçiler, Donald Trump'ın açıklamalarını eleştirdi.

Connecticut Senatörü Chris Murphy, X hesabından yaptığı paylaşımda "Aklını yitirmiş" dedi.

"Size bir haberim var: Gazze'yi devralmıyoruz" diyen Murphy, Trump'un gündem değiştirerek iç siyasette dikkati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

California'dan Temsilciler Meclisi Üyesi Eric Swalwell ise "ABD Gazze'yi işgal mi edecekmiş? Sonu gelmeyen savaşlara girmeme sözü verilmişti. Ama yanlış saymıyorsam Grönland, Kanada, Panama Kanalı ve şimdi de Gazze'yi işgal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kongre'nin tek Filistinli Amerikalı üyesi Rashida Tlaib ise Trump'ı "Açıkça etnik temizlik çağrısı yapmakla" suçladı.

'Gerçek bir plan değil'

ABD merkezli düşünce kuruluşu Middle East Institute'ta (Orta Doğu Enstitüsü) kıdemli dış politika analisti Brian Katulis, Trump'ın "doğaçlama konuştuğu" ve Gazze'yi devralmak için gerçek bir planı olmadığı görüşünde.

Katulis "Bir plan varsa bile bu günümüz Orta Doğusu'nun gerçekliğinden kopuk ve kesinlikle Filistinlilerle veya Mısır ile Ürdün gibi komşu ülkelerle konuşulmadan hazırlanmış" dedi.

Katulis, Trump'ın provokatif açıklamalarla dikkati üzerine çekmeyi hedeflediğini, ilk döneminde de benzer açıklamalar yaptığını söyledi:

"Sorun şu ki, hiçbir problemi çözmüyor. Gülünç açıklamalarına enerji ve vakit ayırıyoruz fakat bu Filistinliler veya İsrailliler için yeni bir durum yaratmıyor."