Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı

ABD'nin uzun menzilli yeni nesil nükleer füzesi, Kaliforniya semalarında yapılan bir test sırasında ilk kez kameralara yakalandı.

Havacılık fotoğrafçısı Ian Recchio, 29 Ekim'de Owen Vadisi üzerinde uçan bir B-52 Stratofortress bombardıman uçağını fotoğrafladı. Görüntülerde uçağın kanadında tanımlanamayan bir silah sistemi açıkça görülüyordu. Söz konusu mühimmatın ABD Hava Kuvvetleri'nin AGM-181 Uzun Menzilli Stand-Off (LRSO) nükleer füzesi olduğu öne sürüldü. The Aviationist dergisi, sistemin daha önce yayımlanan resmi tasarımlarla neredeyse birebir örtüştüğünü aktardı.

YIKIM GÜCÜ HİROŞİMA'NIN 10 KATI

AGM-181, test aşamasında 5 ila 150 kiloton arasında değişen W80-4 savaş başlığı taşıyacak. Bu, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık on katı büyüklüğünde bir yıkım gücü anlamına geliyor. Füzenin 2030 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor.

NÜKLEER CAYDIRICILIĞI YENİDEN TANIMLAYACAK

Yeni füze sistemi, sadece B-52'ler için değil, geliştirilen B-21 gizli bombardıman uçakları için de kullanılacak. Uzmanlar, bu adımın ABD'nin nükleer caydırıcılığını yeniden tanımlayacağını ifade ediyor.

TALİMATI TRUMP VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 'rakip güçlerle eşit şartlarda nükleer testlerin başlatılması' talimatını verdiğini duyurmuştu. Enerji Bakanı Chris Wright ise testlerin 'kritik olmayan' denemelerle sınırlı kalacağını belirtmişti.

KÜRESEL SİLAHLANMA YARIŞI HIZLANIYOR

ABD'deki bu gelişmeler, küresel nükleer silahlanma yarışının hız kazandığını gösteriyor. Rusya da geçtiğimiz ay nükleer enerjiyle çalışan "Burevestnik" seyir füzesinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle test edildiğini açıklamıştı.