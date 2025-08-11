Trump'ın 'Başkentimizi Geri İstiyoruz' paylaşımı sonrası FBI Washington'da operasyon başlattı

ABD eski Başkanı Donald Trump, Washington DC'de artan suç oranlarına karşı sert önlemler almak için Ulusal Muhafız birliklerini görevlendirmeye hazırlanıyor. Pazar gecesi federal yetkililerin kentte tutuklamalar yapmaya başlamasıyla birlikte, Trump'ın 1.000 Ulusal Muhafız askerini Washington sokaklarına sevk etmeyi planladığı bildirildi. Bu gelişme, suçla mücadelede federal bir operasyonun sinyali olarak değerlendiriliyor.

Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenleyeceği basın toplantısında bu adımı resmen duyurması bekleniyor. Sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Hazırlıklı olun! Artık 'İyi Adam' yok. Başkentimizi geri istiyoruz" diyerek kararlılığını ortaya koydu. Pazar gecesi çekilen fotoğraflarda FBI, Sınır Devriyesi ve diğer federal kurumların iş birliğiyle operasyon düzenlediği görüldü.

Başkentte suç oranlarının yükseldiğini iddia eden Trump, Washington DC'nin dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri haline geldiğini söyledi. Planlarını ABD'nin güney sınırında yasa dışı göçle mücadeleye benzeten Trump, "Başkentimizi şimdiye kadar olduğundan daha güvenli ve güzel yapacağım" ifadelerini kullandı. Ayrıca evsizlerin şehirden hemen tahliye edileceğini ve suçluların hızla hapse atılacağını açıkladı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise bu iddialara karşı çıkarak kentte bir suç patlaması yaşanmadığını belirtti. Bowser, Trump'ın askeri sevk ihtiyacını abarttığını ve federal kolluk güçlerinin artırılmasına karşı olmadığını söyledi. Bowser, polis ve diğer kurumların Trump'ın oluşturduğu görev gücüne destek verdiğini ifade etti.

Washington polisi verilerine göre, 2024'ün aynı dönemine kıyasla şiddet suçlarında %26 azalma yaşandı. Trump'ın kararı onaylaması halinde, bu son yılların en büyük barış zamanı Ulusal Muhafız sevkiyatı olacak. FBI ajanlarının yanı sıra, Philadelphia gibi şehirlerden de destek ekipleri Washington'a gönderilecek.

Trump, Pazartesi günü yapacağı basın toplantısında, Washington DC'de suçla mücadele ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımları detaylandıracak. Beyaz Saray ise, Trump'ın kentteki evsizleri tahliye etmek için hangi yasal yetkiye başvuracağını açıklamadı. Cumhuriyetçi başkanın kentte yalnızca federal araziler üzerinde yetkisi bulunuyor.