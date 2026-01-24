Trump'ın Barış Kurulu'na davet ettiklerinin neredeyse yarısı ABD'ye giremiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış için kurduğunu açıkladığı ve Birleşmiş Milletler'e alternatif olarak sunduğu "Barış Kurulu", davet edilen ülkelerin önemli bir bölümünün ABD'nin kendi seyahat yasakları kapsamında ülkeye girişinin engellenmiş olması nedeniyle daha ilan edilir edilmez tartışmaların odağına yerleşti.

DAVOS'TA DUYURDU

Independent Türkçe'nin haberine göre Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda perşembe günü gerçekleştirilen törenle Barış Kurulu'nu tanıttı. Sahneye davet ettiği ülke temsilcileriyle tek tek tokalaşan Trump, hepsiyle "arkadaş" olduğunu söyledi ve kurulun küresel çatışmalarda arabuluculuk yapacağını savundu.

DAVETE KATILAN ÜLKELER ARASINDA AVRUPA YOK

Kurula davet edilen ülkeler arasında Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bulgaristan, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kosova, Moğolistan, Fas, Pakistan, Paraguay, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan yer aldı. Listede hiçbir Avrupa ülkesinin bulunmaması dikkat çekerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davet edildiğine dair haberler gündeme geldi.

SEYAHAT YASAĞI ÇELİŞKİSİ

Trump yönetiminin bu yılın başında daha da sıkılaştırdığı seyahat yasağı ise kurulun işlevselliğine yönelik soru işaretlerini artırdı. Yönetim, 75 ülkeden gelen kişiler için göçmen vizesi işlemlerini süresiz askıya almıştı. Bu ülkelerin büyük bölümünün Barış Kurulu'na davet edilenler arasında yer aldığı belirtildi.

ABD'YE GİRİŞİ KISITLANAN ÜLKELER

Özellikle Ermenistan, Azerbaycan, Ürdün, Kosova, Moğolistan, Fas, Pakistan ve Özbekistan vatandaşlarının ABD'ye girişine yönelik kısıtlamalar, Trump'ın "şimdiye kadar oluşturulmuş en önemli organlardan biri olma şansına sahip" dediği kurulun nasıl çalışacağı sorusunu gündeme getirdi.

YENİ GAZZE PLANI

Trump'ın, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes sürecinin ardından şekillenen kurulun üyelerinden 1 milyar dolarlık katkı payı talep edilmesi de eleştirilerin odağında yer aldı. Açılış töreninde Trump'ın damadı Jared Kushner, "Yeni Gazze" için veri merkezleri, lüks konutlar ve kıyı turizmini içeren yapay zekâ destekli görseller sundu.

Sunumda 100 binden fazla konut, 75 tıbbi tesis ve yüksek teknoloji altyapısı öngören projeler yer aldı.

"EN ÖNEMLİ ORGAN" İDDİASI

Toplantıda konuşan Trump, "Amerika büyüdüğünde tüm dünya büyür" ifadelerini kullandı. Barış Kurulu'nun Gazze'nin askerden arındırılmasını sağlayacağını savunan Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yapının bir "eylem kurulu" olacağını söyleyerek destek verdi.

SEMBOLİK Mİ UYGULANABİLİR Mİ ?

Ancak davet edilen ülkelerin önemli bir bölümünün ABD'ye girişinin fiilen yasaklı olması, Trump'ın küresel barış iddiasıyla duyurduğu kurulun daha ilk günden sembolik mi yoksa uygulanabilir mi olduğu tartışmasını beraberinde getirdi.