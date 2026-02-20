Haberler

Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?

Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun ilk toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın tokalaşması için gündem yaratacak bir yorumda bulundu. Trump "Bence Aliyev ve Paşinyan arkadaş oldular. Bunu söylememe izin verilip verilmediğinden emin değilim ama bence öyle" dedi. Gelişme akıllara Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Aliyev'in sarf ettiği "Ne oldu Paşinyan" sözlerini getirdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Board of Peace' girişimi Gazze'nin savaş sonrası yönetimi, güvenliği ve yeniden inşasını şekillendirmeyi hedefliyor.
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Washington DC'deki toplantıda tokalaştı.
  • Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki zaferinden sonra Cumhurbaşkanı Aliyev, Başbakan Paşinyan'a 'Ne oldu Paşinyan' demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Board of Peace" (Barış Kurulu) adını verdiği ve Gazze'nin savaş sonrası yönetimi, güvenliği ile yeniden inşa sürecini şekillendirmeyi hedeflediğini açıkladığı girişim, Washington DC'de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bölgedeki siyasi ve insani sürecin nasıl yönetileceği ele alındı.

ALİYEV İLE PAŞİNYAN TOKALAŞTI

Zirvede en dikkat çeken anlardan biri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın tokalaşması oldu. İki liderin kameralara yansıyan görüntüleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"BENCE ARKADAŞ OLDULAR"

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iki lider arasındaki diyaloga dikkat çekerek, "Bence arkadaş oldular. Bunu söylememe izin var mı bilmiyorum ama öyle" ifadelerini kullandı.

AKILLARA ALİYEV'İN SÖZLERİNİ GETİRDİ

Söz konusu gelişme Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a yönelik kullandığı "Ne oldu Paşinyan" sözlerini akıllara getirdi.

Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Kim bu soruyu soruyor? Aliyev savasi kazandi ve "Ne oldu Pasinyan" dedi. Simdi baris masasinda istedigini aliyor. Haberi yapanlarin dunyanin gerceklikleri ile alakalari yok.

Haber Yorumlarıbt2c55rrv8:

sonuna kadar haklısın. editor neyin algısını yaratmaya çalışıyorsun. adam galip bir lider ve istediği herşeyi aldı

