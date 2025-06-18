Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı

İsrail- İran savaşında çatışmaların boyutu her geçen dakika artarken, ABD'nin savaşa katılıp katılmayacağı tüm dünyanın merak ettiği soru haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, " İran'ı vurup vuramayacağımızı söyleyemem" açıklaması ise bu yöndeki endişeleri artırdı.

ABD'NİN 3. UÇAK GEMİSİ İSRAİL'E GİDİYOR

Trump'ın açıklamasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin 3. uçak gemisi İsrail'e doğru yola çıktı. Uçak gemisinin İsrail'e yakın bir yere konuşlandırılacağı öğrenildi.

RESMEN "YÜZEN ORDU"

Saldırı gemisi olarak bilinen gemi için uzmanlar "yüzen ordu" tabirini kullanıyor. Uçak gemisinin içinde F-18'ler, lojistik uçaklar ve helikopterler bulunuyor.

ABD, ORTA DOĞU'YA DAHA FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KONUŞLANDIRACAK

Öte yandan ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını da artırıyor. ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandıracağı ve bölgedeki mevcut savaş uçaklarının da görev süresini uzatacağı bildirildi. Haberde, konuşlandırılacak uçaklar arasında F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçaklarının olduğu aktarıldı. Yetkililer, konuşlandırmanın savunma amaçlı olduğunu belirtti.

NİMİTZ UÇAK GEMİSİ SALDIRI GRUBU ORTA DOĞU'YA GÖNDERİLMİŞTİ

ABD Donanması'na bağlı USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun İsrail ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya doğru hareket ettiği bildirilmiş, Nimitz'in bölgeye zamanında ulaşması için önceden planlanan liman ziyaretinin iptal edildiği aktarılmıştı.

TRUMP: İRAN'I VURUP VURAMAYACAĞIMIZI SÖYLEYEMEM

Öte yandan Trump şu ifadeleri kullandı: "İran'ı vurup vurmayacağımızı söyleyemem. Netanyahu'ya 'Devam et' dedim. Sabrımız çoktan bitti. Hamaney'e iyi şanslar. Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre sonra büyük bir şey olacak.

"İRAN PAZARLIK YAPMAK İSTİYOR, HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"

İran pazarlık yapmak istiyor. İran'ın çok problemi var. Ellerini uzattılar. Hiçbir şey için geç değil. Tamamen savunmasızlar. Hava savunma sistemleri yok. Bu durumun daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Bir hafta öncesi ve bugün arasında çok büyük fark var. Olumsuz bir yaklaşımları vardı. Hiçbir şey bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre sonra büyük bir şey olacak."

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.