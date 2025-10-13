Trump'ı protesto eden vekiller bakın kim çıktı! Netanyahu'ya da ders vermiş

ABD Başkanı Donald Trump bugün İsrail parlamentosu Knesset'te konuşma yapmak için kürsüye çıktı. İsrailli milletvekilleri, Trump'ı ayakta alkışladı. Solcu iki milletvekili, Trump'ın konuşması sırasında üzerinde " Filistin'i tanı" yazılı pankart açarak ABD'li lideri protesto etti. Trump'a yönelik protestoyu gerçekleştiren kişilerin, Filistin asıllı İsrail Meclisi üyesi Ayman Odeh ve Ofer Cassif olduğu ortaya çıktı.

TRUMP KONUŞMASINDA NETAHYAHU'YU ALKIŞLATTI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ile Filistinli 1.966 esir serbest bırakıldı. Esir takası devam ederken İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere İsrail meclisi Knesset'te ağırlandı. Konuşmasına Netanyahu'yu alkışlatarak başlayan Trump, Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etti.

TRUMP'A PROTESTO

Trump konuştuğu sırada milletvekilleri Filistin asıllı Ayman Odeh ile Ofer Cassi "Filistin'i tanıyın" sloganları attı. Haaretz gazetesi, sol kanat milletvekillerinin aynı zamanda "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığını yazdı. Jerusalem Post (JP) gazetesi, pankartlardan birinde "soykırım" ifadesinin yazdığını bildirdi. JP, iki milletvekilinin Trump'a terörist diye bağırdığını aktardı. Milletvekillerinin salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına yeniden başlayan Trump, protestoyu kast ederek "Çok etkiliydi" dedi.

İHRAÇ EDİLDİLER

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada göre Odeh ve Cassif, protesto nedeniyle meclisten ihraç edildi.

"BURADA İKİ HALK VAR"

Odeh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım: Filistin devletini tanıyın. Bu basit gerçeği fark edin: Burada iki halk var ve buradan kimse ayrılmıyor." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YA "SERİ KATİL" DEMİŞTİ

Odeh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki sivil ölümlerinden ötürü "barışın seri katilisin" tepkisini göstermesiyle biliniyor.