Trump: Güney Kore'de bir tür devrim var gibi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin yeni lideri Lee Jae Myung ile Beyaz Saray'da yapacağı zirveden saatler önce Seul'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"GÜNEY KORE'DE BİR TÜR DEVRİM VAR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Güney Kore'de bir tür tasfiye ya da devrim var gibi görünüyor. Orada böyle bir ortam varken iş yapamayız" ifadelerini kullandı.

AŞIRI SAĞCI ÇEVRELERİN SÖYLEMLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Haziran ayında yapılan ani seçimle göreve gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee için kritik öneme sahip ziyaret öncesinde Trump'tan gelen açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. Lee, selefi Yoon Suk Yeol'ün başarısız sıkıyönetim girişiminin ardından görevden alınmasıyla başlayan siyasi kriz sonrası başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Trump'ın açıklamaları, Güney Kore'deki aşırı sağcı çevrelerin söylemleriyle örtüşüyor. Bu gruplar, görevden alınan eski başkan Yoon'u "komünist baskının kurbanı" olarak savunuyor ve seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki iddialarını sürdürüyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung

SAVUNMA HARCAMALARI, TİCARET VE NÜKLEER İŞ BİRLİĞİNDE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Ziyaretin ana gündemini savunma harcamaları, ticaret ve nükleer iş birliği oluşturuyor. Washington yönetimi, Güney Kore'de konuşlu 28 bin 500 Amerikan askerinin masrafları için Seul'den milyarlarca dolarlık ek katkı talep ediyor. Trump'ın ayrıca Kuzey Kore tehdidi, ticaret engelleri, deniz güvenliği ve Amerikan gemi inşa sanayi gibi başlıkları da gündeme getirmesi bekleniyor.

Başkan Lee ise özellikle hassas başlıkları şimdilik geri planda tutarak, ilişkilerde denge politikası izlemeyi ve olumlu bir diplomatik atmosfer oluşturmayı hedefliyor. Seul yönetimi, savunma harcamalarında NATO standartlarını gözetirken, ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri varlığını Çin gibi bölgesel aktörlere karşı kullanma planlarına temkinli yaklaşıyor.

ABD'DEKİ YATIRIMLAR ÖNE ÇIKARILACAK

Başkan Lee'nin ABD ziyareti kapsamında ekonomik ilişkiler de ön planda olacak. Özellikle Philadelphia'daki Hanwha tersanesine yapacağı ziyaretle, Güney Kore'nin Amerikan gemi inşa sektörüne yaptığı yatırımlar vurgulanacak. Zirve kapsamında Kuzey Kore'nin nükleer programı da ele alınacak. Lee, Washington öncesi Tokyo'da Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile bir araya gelerek Güney Kore-Japonya-ABD üçlü işbirliğini güçlendirme mesajı verdi.