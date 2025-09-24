Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunu görüşmek için Suudi Arabistan, Katar, BAE, Mısır, Ürdün, Türkiye, Endonezya ve Pakistan devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yan yana oturdu.

'GAZZE'DEKİ SAVAŞI BİTİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile masanın ortasına oturan Donald Trump, İsrail'in şiddetli saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin konuştu. Trump, "Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz." dedi.

Trump, söz konusu 'Gazze Zirvesi'nde "Bu benim en önemli toplantım. Burada 32 görüşme yaptık. Bu (Müslüman ülkelerle yapılan görüşme) çok önemli çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTIYDI, MEMNUNUM, SONUCU DA HAYROLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada toplantının çok verimli olduğunu söyledi.

"Gazze Zirvesi'nde Donald Trump'la birlikteydiniz. Buradan barış için, oradaki masum siviller için somut bir adım çıkmasını bekliyor musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Sonuç bildirgesi herhalde biraz sonra açıklanır. Gerek Sayın Trump'ın gerek Sayın Temim'in (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar ve çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik." karşılığını verdi.

"Siz memnun musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben memnunum. Sonucu da hayrolsun." dedi.

TRUMP'TAN TOPLANTI SONRASI DEMEÇ: ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK

ABD Başkanı Donald Trump da toplantı sonrası BM binasından ayrılırken konuyla ilgili demeç verdi. Trump, "Gazze konusunda çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. İsrail hariç bölgedeki büyük oyuncularla çok başarılı bir toplantı oldu ama onlarla da görüşeceğim. Gazze ile ilgili bazı konularda çalışacağız ancak bugün önemli liderlerle çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.