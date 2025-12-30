Trump: Erdoğan'a saygı duyuyorum, Netanyahu da ona saygı duyuyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum, kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Netanyahu da ona saygı duyuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Trump, kendisine verilen 'İsrail Barış Ödülü' için Netanyahu'ya teşekkür ederek, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. İsrail'in Gazze'de ateşkes sürecine uyacağına inandığını söyleyen Trump, "İsrail'in yaptıkları konusunda endişeli değilim. Onların planı yerine getirdikleri konusunda endişeli değilim. İsrail, bu plana yüzde 100 uygun davranıyor. Batı Şeria konusunda uzun süredir bir tartışma yürütüyoruz. Batı Şeria konusunda yüzde 100 anlaşmaya vardığımızı söyleyemem ama bu konuda bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN F-35 AÇIKLAMASI

Trump, Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olasılığı olup olmadığı sorusunu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum, kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Netanyahu da ona saygı duyuyor. Aralarında bir sorun çıkmayacak. Bir sorun yaşamayacağız" diye yanıtladı.

Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması konusunda ne düşündüğü konusunda ise Trump, "Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Onlar bunu asla İsrail'e karşı kullanmayacak, söz veriyorum" açıklamasında bulundu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki siyasi dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Suriye'nin çok kötü bir lideri olan Esad'ı ortadan kaldırmada büyük yardımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı, bunu unutmayın. Bunun için hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten övgüyü hak ediyor. Bibi de buna katılıyor" diye konuştu.

'ŞARA, SURİYE'DE ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI'

Netanyahu ile görüşmesinde İsrail-Suriye ilişkileri konusunu da ele aldıklarını kaydeden Trump, "Suriye'nin yeni cumhurbaşkanına saygı duyuyorum, kendisi güçlü biri. Suriye'nin şu anda ihtiyacı olan da bu. İsrail'in onunla iyi geçinmesini umuyorum" dedi.

Şara'nın Suriye'de çok iyi bir iş çıkardığını ve terör örgütü DEAŞ ile mücadelede de önemli adımlar attığını aktaran Trump, Şara'ya güvendiğini ve İsrail'in Suriye ile iyi geçinmesi konusunda elinden geleni yapacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin ise "İran yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı" ifadelerini kullandı.

Trump, basın toplantısında, görev süresi Mayıs 2026'da dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin aday gösterileceğine ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Favori adayının değişmediğini, doğru zamanda açıklayacağını belirten Trump, "Fed'de bir aptal var. Biden onu yeniden atadı. Çok yazık. Bunu yapmayacağını düşünürdünüz" diye konuştu.

Powell'ın Fed binasının renovasyonu için 4,1 milyar dolara varan harcama yaptığını ve bunun 'inşaat tarihindeki en yüksek fiyat' olduğunu öne süren Trump, "Powell'a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşünüyoruz" dedi.

Trump, Powell'dan istifasını isteyip istemeyeceği sorusuna ise "İstifa etmeli. Bu millete yapılmış bir iyilik olur. Ancak görev süresinin dolmasına az kaldı. Onu görevden almayı çok isterdim ama sürenin bitmesine çok yakınız. Belki hala yapabilirim" yanıtını verdi.

NETANYAHU: BİZİM ÇIKARIMIZ, SURİYE İLE BARIŞÇIL BİR SINIRA SAHİP OLMAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Netanyahu, Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmanın çıkarlarına olduğunu bildirdi.

İsrail'in Beyaz Saray'da şu ana kadar görev alan Başkanlar arasında 'Trump kadar iyi bir dostu olmadığına' dikkat çeken Netanyahu, Trump ile kimi zaman farklı fikirlere sahip olduklarını fakat görüşmenin 'çok verimli' geçtiğini söyledi.

Netanyahu, Filistin yönetimini gelecekte Gazze'nin yönetiminde görüp görmediğine ilişkin soruya, "Başkan Trump'ın, sürece dahil olabilmeleri için Filistin yönetiminde görmek istediği reformun şartlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Göstermelik değil, gerçek reform görmek istediğini çok açıkça belirtti" yanıtını verdi.