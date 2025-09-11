Trump, Charlie Kirk'ün katilini bulmak için insan avı başlattı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'e dün düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma devam ederken, saldırgan henüz yakalanmadı.

SUİKAST ŞÜPHELİSİNİN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganının yakalanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bir basın toplantısı düzenlerken, FBI, Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını yayınladı.

4 MİLYON LİRALIK ÖDÜL KONDU

Öte yandan FBI, Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgileri verenlere 4 milyon liraya kadar ödül verileceğini duyurdu.

TRUMP: ONU YAKALAMAYI UMUYORUZ

FBI'ın bu hamlesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Kirk'ün katilini bulmak için insan avı başlattıklarını duyurdu. Trump "Onu yakalamayı umuyoruz" dedi.