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Trump, Camp David'deki programını yarıda kesip Beyaz Saray'a dönme kararı aldı

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Trump, Camp David'deki programını yarıda kesip Beyaz Saray'a dönme kararı aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'deki hafta sonu programını yarıda kesip Beyaz Saray'a dönmeyi kararlaştırdı. Beyaz Saray'a göre Trump'ın Marine One ile Washington'a dönüp yerel saatle yaklaşık 19.00'da Ellipse bölgesine ulaşması bekleniyor; gerekçe açıklanmadı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunu geçirmek üzere bulunduğu Camp David'deki programını yarıda keserek Beyaz Saray'a dönme kararı aldı. Beyaz Saray'ın programında yapılan değişikliğe göre Trump'ın Marine One helikopteriyle Washington'a dönmesi ve yerel saatle yaklaşık 19.00'da Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse bölgesine ulaşması bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Donald Trump, hafta sonunu geçirmek üzere bulunduğu Camp David'deki programını yarıda keserek dün akşam Beyaz Saray'a dönme kararı aldı. Donald Trump'ın programındaki değişikliğin gerekçesine ilişkin Beyaz Saray tarafından açıklama yapılmadı.

Trump'ın Camp David'de bulunduğu sırada, Maryland eyaletinin Thurmont bölgesinde, başkanlık konutunun yakınındaki kısıtlı hava sahasına giren bir genel havacılık uçağı, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından F-16 savaş uçağıyla durduruldu. Uçağın bölgeden güvenli şekilde uzaklaştırıldığı, olayın yerdeki kişiler açısından tehlike oluşturmadığı ve Trump ya da Camp David'e yönelik bir tehdit niteliği taşımadığı bildirildi.

ABD'DEN ORTA DOĞU İÇİN SEYAHAT UYARISI

Trump'ın programındaki değişiklik, Orta Doğu'da artan gerilimlerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı yayımladığı dönemde gerçekleşti. Bakanlık, bölge dışında bulunan ABD vatandaşlarına Orta Doğu'ya ve bölge üzerinden seyahatlerini ciddi şekilde yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlığın "Travel.Gov" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının daha yüksek düzeyde dikkatli olmaları ve olası uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve diğer ulaşım aksaklıklarına hazırlıklı olmaları istendi. Açıklamada, "Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle güvenlik ortamı, öngörülemeyen tırmanma ihtimaliyle birlikte karmaşık olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık ayrıca, İran tarafından desteklenen Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik, sivil havalimanlarının da hedef alındığı saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, çatışmanın "hızla tırmanma potansiyeline" sahip olduğu uyarısında bulundu. Açıklamada, İran ve İran'ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD çıkarlarını, şirketlerini ve kurumlarını ya da Amerikalılarla bağlantılı noktaları hedef alabileceği de ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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