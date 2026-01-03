Haberler

Trump, bu kez Meksika'yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek
Güncelleme:
Venezuela'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump Trump, bir yandan da Meksika'yı ve Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u hedef aldı. Meksika'yı, Sheinbaum'un değil, "uyuşturucu kartellerinin" yönettiğini savunan Trump, kendisine defalarca kartelleri ortadan kaldırmalarını isteyip istemediğini sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını aktararak, "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek" dedi.

Venezuela'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump Trump, bu kez Meksika'yı ve Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u hedef aldı.

"BİR ŞEYLER YAPILMASI GEREKECEK"

Meksika'yı, Sheinbaum'un değil, "uyuşturucu kartellerinin" yönettiğini savunan Trump, kendisine defalarca kartelleri ortadan kaldırmalarını isteyip istemediğini sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını aktardı. Kanada'dan da çok sayıda uyuşturucunun ülkeye girdiğini savunan Trump, öte yandan bu maddelerin ülkeye çoğunlukla güney sınırından girdiğini belirterek, "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek." diye konuştu.

"MADURO DESTEKÇİLERİNİN GELECEKLERİ KÖTÜ OLACAK"

Maduro destekçilerine yönelik de konuşan Trump, "Eğer ona sadık kalırlarsa, gelecekleri gerçekten kötü olacak." dedi. Öte yandan bu kişilerin çoğunluğunun fikrini değiştirdiğini ve Maduro'ya yönelik sadakatin "oldukça az" olduğunu savunan Trump, "Bugün bazı insanların sokaklarda ABD bayrakları sallayarak yürüdüklerini ve çok destekleyici olduklarını fark ettim." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Yorumlar (3)

tamer topaloglu:

Buradan anlaşılan olay şudur. Abd uyuşturucuyu kendi yönetemiyor. Bu nedenle de diğer yöneten ülkelerden rahatsız.

Güray Dilli:

İran da sırada herhal. Baksanıza gösteriler çoğaldı. Meksikadan sığınmacı akını kesilsin ,Taramp hiçbirşey yapmaz.

Mehmet Aydın:

Dostum Tramp bana dokunma dediğiniz gibi boş eş başkanı oldum sarayımda mutluyum

