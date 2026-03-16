Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

İran'da uzayan çatışmaların ardından ABD/İsrail koalisyonu, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin açık tutulması için Avrupa ülkelerinden destek istedi. Ancak daha önce Avrupa'yı sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısı, Avrupa başkentlerinden olumsuz yanıt aldı.

ALMANYA: NATO İLE İLGİSİ YOK

Alman hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada İran'daki savaşın NATO ile bir ilgisi bulunmadığını belirterek Almanya'nın hem savaşa hem de Hürmüz Boğazı'nın askeri yöntemlerle açık tutulmasına yönelik girişimlere katılmayacağını ifade etti. Sözcü açıklamasında, "Bu savaş devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın askeri yöntemle açık tutulmasına yönelik herhangi bir çabaya katılım gösterilmeyecektir" dedi.

İNGİLTERE: BÖLGESEL SAVAŞA ÇEKİLMEYECEĞİZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da ülkesinin bölgesel bir savaşa çekilmeyeceğini vurguladı. Starmer, ABD ile ilişkilerin güçlü olduğunu belirtirken, mevcut sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiğini söyledi. Starmer, "Bu oldukça çıkarcı bir başkanlık dönemi ve bizim görevimiz bu süreci doğru yönetmektir. ABD ile Birleşik Krallık arasındaki dostluk çok derindir ve bu ilişki bireylerden daha uzun süre devam edecektir" ifadelerini kullandı. Fransa da benzer bir tutum sergileyerek ABD'nin çağrısına olumlu yanıt vermedi.

ASYA VE AVRUPA'DAN DA RET GELDİ

Trump'ın çağrısına yalnızca Avrupa'dan değil, bazı Asya-Pasifik ülkelerinden de olumsuz yanıt geldi. Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'na gemi göndermeye sıcak bakmadığı bildirildi. Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis de Atina yönetiminin söz konusu askeri operasyonlarda yer almayacağını açıkladı. Japonya, petrolünün büyük bölümünü Orta Doğu'dan temin ettiğini hatırlatarak uzun sürebilecek bir savaşa girmek istemediğini vurguladı. Güney Kore ise çatışmaların süresiz şekilde uzayabileceği endişesiyle temkinli bir yaklaşım sergiledi.

ALMANYA SAVUNMA BAKANI'NDAN SERT TEPKİ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Trump'ın çağrısına sert sözlerle karşılık verdi. Pistorius, "Trump, güçlü ABD Donanması'nın yapamadığı şeyi bir avuç Avrupalı fırkateynin ne yapmasını bekliyor? Bu bizim savaşımız değil ve biz başlatmadık" dedi.