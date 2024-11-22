Üye Girişi
Haberler

Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rio de Janeiro'da 13 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada popüler olan tren sörfü sırasında iki kez elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan ikinci elektrik çarpması büyük bir patlamaya neden oldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. Yetkili kurumlar, gençler arasında yayılan bu tehlikeli akıma karşı uyarı kampanyaları başlattı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, sosyal medya akımı olan tren sörfü 13 yaşındaki bir çocuğu ölümün eşiğine getirdi. Pazartesi günü yaşanan olayda çocuk, iki kez elektrik çarpmasına rağmen hayatta kalmayı başardı.

Anchieta Tren İstasyonu'nda çekilen görüntülerde, trenin üstünde yatan çocuğun ilk elektrik çarpmasından sonra hareketsiz kaldığı görülüyor. Platformdaki yolcular panik içinde yardım çağırırken, cesur bir genç çocuğu kurtarmak için harekete geçti.

Kurtarma girişimi sırasında yaşanan ikinci elektrik çarpması, büyük bir patlamaya neden oldu. İsmi açıklanmayan çocuk, sonunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Salı sabahı yapılan açıklamada durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Brezilyalı tren işletmesi Supervia, son dönemde özellikle gençler arasında yaygınlaşan tren sörfünün son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. New York'ta bu yıl aynı nedenden 6 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Uzmanlar, sosyal medyada popüler olan bu akımın önüne geçilmesi için aileleri uyardı. New York toplu taşıma kurumu MTA, "İçeride Sür, Hayatta Kal" kampanyasıyla gençleri bilinçlendirmeye çalışıyor ve sosyal medya platformlarından bu tür videoların kaldırılmasını talep ediyor.

Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı

Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı

Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı

Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi? Black Friday ne zaman 2024? Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitecek? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.