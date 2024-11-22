Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, sosyal medya akımı olan tren sörfü 13 yaşındaki bir çocuğu ölümün eşiğine getirdi. Pazartesi günü yaşanan olayda çocuk, iki kez elektrik çarpmasına rağmen hayatta kalmayı başardı.

Anchieta Tren İstasyonu'nda çekilen görüntülerde, trenin üstünde yatan çocuğun ilk elektrik çarpmasından sonra hareketsiz kaldığı görülüyor. Platformdaki yolcular panik içinde yardım çağırırken, cesur bir genç çocuğu kurtarmak için harekete geçti.

Kurtarma girişimi sırasında yaşanan ikinci elektrik çarpması, büyük bir patlamaya neden oldu. İsmi açıklanmayan çocuk, sonunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Salı sabahı yapılan açıklamada durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Brezilyalı tren işletmesi Supervia, son dönemde özellikle gençler arasında yaygınlaşan tren sörfünün son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. New York'ta bu yıl aynı nedenden 6 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Uzmanlar, sosyal medyada popüler olan bu akımın önüne geçilmesi için aileleri uyardı. New York toplu taşıma kurumu MTA, "İçeride Sür, Hayatta Kal" kampanyasıyla gençleri bilinçlendirmeye çalışıyor ve sosyal medya platformlarından bu tür videoların kaldırılmasını talep ediyor.