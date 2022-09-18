Torunları, Kraliçe'nin naaşı başında nöbet tuttu! Prens Harry ile ilgili detay dikkatlerden kaçmadı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunları, Londra'daki Westminster Hall'de Kraliçe'nin tabutunun başında nöbet tuttu. Prens William askeri üniforma ile naaşın başında dururken, kraliyetteki görevlerini bırakan Prens Harry'ninse üniforma giymesi dikkat çekti. Harry'nin, Kral Charles'ın özel isteği nedeniyle Kraliçe Elizabet için askeri üniforma giymesine izin verildiği öğrenildi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, 96 yaşında yaşında geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Kraliçe'nin naaşı Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açıldı. Elizabeth'in naaşı başında önceki gün çocukları ve Kral Charles nöbet tuttu.

NÖBET SIRASI TORUNLARDA

Kraliçe'nin 8 torunu da dün başkent Londra'daki Westminster Hall'de cenazesinin başında nöbet tuttu. Kraliçe'nin hayatını kaybetmesiyle resmi olarak ülkenin yeni hükümdarı ilan edilen Kral 3. Charles'ın oğulları Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry de dahil olmak üzere Kraliçe'nin diğer torunları Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Lady Louise Windsor, Vikont Severn, Peter Phillips ve Zara Tindall cenaze başında nöbet tuttu.

15 DAKİKA SÜRDÜ

Kraliçe'nin 8 torunu tarafından gerçekleştirilen nöbet 15 dakika sürdü. Kral 3. Charles'ın oğulları Prens Harry ve Prens William nöbet sırasında askeri üniforma giyerken, Kraliçe'nin diğer torunları ise koyu renkli sivil kıyafetlerle nöbete katıldı. Torunları cenaze etrafında nöbet tutarken, Kraliçe'nin naaşı kilometrelerce uzunluktaki kuyrukta bekleyen halk tarafından ziyaret edilmeye devam etti.

HARYY'NİN ASKERİ ÜNİFORMA GİYMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Prens Harry, İngiltere Kraliyet ailesinden gelen görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmesinden sonra ilk kez yeniden askeri üniforma giydi. 2020'de Kraliyet görevlerini bırakmasından bu yana Prens Harry, İngiltere Kraliyet ailesinin resmi etkinliklerinde askeri üniforma giymiyordu. İngiltere basınında yer alan haberlere göre ise, Kral Charles'ın, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi başında nöbet tutan Prens Harry'nin askeri üniforma giyinmesini istediği belirtildi.

CENAZE TÖRENİ YARIN

İngiltere monarşisinde 70 yıllık saltanatı boyunca ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında ölen Kraliçe'nin cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü Westminster Abbey'de yapılacak.