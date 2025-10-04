Toplu tecavüz mağduru Gisèle Pelicot, hükümlü Hüsamettin Doğan'ın temyiz duruşmasına çıkacak

Gisèle Pelicot, Eylül 2024'te Avignon'daki adliye binasının merdivenlerini ilk çıktığında, hiç tanınmayan emekli bir büyükanneydi.

Birkaç hafta içinde, Fransız tarihinin en büyük tecavüz davasına dönüşen olayın kurbanı bu 72 yaşındaki minyon kadın, kocası da dahil olmak üzere 51 erkeğin karıştığı davayla feminist bir sembol haline geldi.

En son Aralık ayında, tüm sanıkların suçlu bulunduğu kararlar açıklandığında kamuoyunda görülmüştü. O zamandan bu yana kalabalık gruplar adını haykırdı.

Gisèle Pelicot, pazartesi günü bu kez Nîmes'te, 51 sanıktan aldığı cezaya itiraz eden tek hükümlünün, evli ve bir çocuk babası 44 yaşındaki Hüsamettin Doğan'ın temyiz duruşmasında çıkacak.

Geçtiğimiz yılın Eylül ve Aralık ayları arasında Gisèle'in kasvetli hikayesi dünyaya yayıldı.

On yıldan uzun süredir kocası Dominique tarafından uyuşturularak bayıltılmış ve internet sohbet odalarından bulduğu onlarca kişi tarafından tecavüze uğramıştı.

Dominique Pelicot saldırıları filme alıp, düzenli bir şekilde bir sabit diske kaydetti ve bu sayede olaya karışan kişilerin çoğu tespit edilebildi. Yaklaşık 20 kişinin ise kimliği tespit edilemedi ve hala firardalar.

16 hafta süren davada 46 erkek tecavüzden, ikisi tecavüz girişiminden ve ikisi de cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Dominique Pelicot'a azami 20 yıl hapis cezası verildi.

Tecavüz hükümlüsü Hüsamettin Doğan'ın gelecek haftaki temyiz başvurusu, aslında yeniden yargılama niteliğinde olacak. Gisèle'in tecavüz görüntüleri mahkemede tekrar gösterilecek ve Pelicot da hazır bulunacak ama bu sefer sadece tanık olarak.

Gisèle de katılma zorunluluğu olmasa da duruşmalarda yer alacak.

Avukatlarından Stéphane Babonneau BBC'ye verdiği demeçte, "Gelmeseydi herkes anlardı çünkü normal hayatına dönmeye çalışıyor" diyor.

"Ama orada olması gerektiğini ve duruşmanın sonuna kadar orada kalma sorumluluğunun olduğunu düşünüyor."

Aralık ayında Doğan, tecavüzden suçlu bulunarak dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle hakkında ertelenmiş gözaltı kararı çıkarıldı ve şu anda hapiste değil. Hem suçlu bulunmasına hem de cezasının uzunluğuna itiraz ettiği bildiriliyor.

Diğer 51 erkeğin çoğunda olduğu gibi, Doğan'ın savunması da Gisèle'e tecavüz etmekten suçlu olamayacağı, çünkü onun bilincinin kapalı olduğunu fark etmediği iddiasına dayanıyordu.

Pelicot ise internetten bulduğu erkeklere karısının uyuşturulacağını açıkça belirttiğini söyleyerek bu iddiayı reddetti.

Doğan, geçen yıl mahkemeye verdiği ifadede Pelicot'ya karısının "ölü gibi göründüğünü" söylediğini itiraf etmişti. Yine de suçlamaları şiddetle reddetti.

"Tecavüzcü olarak damgalanmayı kabul etmiyorum" diye itiraz etti ve "Bu, benim için çok ağır bir yük" diye konuştu.

Başlangıçta 16 sanık daha temyize başvurdu ama sadece Doğan başvuru sürecini sonuna kadar götürdü.

İlk davadan farklı olarak, Doğan'ın temyizi, hem mahkumiyetine hem de hapis cezasının uzunluğuna karar verecek olan dokuz üyeden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Temyiz başvurusu başarısız olursa, davanın medyada getirdiği büyük yankı jürinin Aralık ayındaki hakimlere kıyasla daha sert olmalarına yol açabilir.

Fransız hakim Magali Lafourcade BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu gerçek bir risk ve sanırım bu yüzden birçok hükümlü itirazını geri çekti" dedi.

Pelicot davasının Fransız toplumu üzerinde önemli bir etki yarattığına ve jüri üyelerinin tecavüz ve rızaya ilişkin toplumsal meseleler hakkında yeni bir anlayışa sahip olmaları gerektiğine inanıyor.

"Sanığın ne ortaya koyacağını görmek ilginç olacak" diyor.

"Feminizmden ders çıkardığını veya toplum için bir risk oluşturmadığını göstermeye çalışabilir. Ayrıca çok şey savunmasının kalitesine de bağlı olacak ve avukatları toplumun geçen yıl ne kadar değiştiğini biliyor."

Bu kez sadece dört gün sürecek davanın tartışmalı geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Doğan'ın avukatı Sylvie Menvielle, tecavüz videolarının "üçlü bir seks oyunu" gösterdiğini öne sürmüş ve Gisèle'in de suç ortağı olabileceğini ima etmişti.

Bu sözler, davayı yakından takip eden Gisèle'in ikinci kez salonu terk etmesine neden olmuştu. Gisèle'in önümüzdeki hafta da davayı yakından izlemesi bekleniyor.

Gisèle geçtiğimiz yıl mahkemeye yalnızca birkaç kez hitap etmiş olmasına rağmen, her söz aldığında diğer tecavüz mağdurlarına yardım etmek için konuştuğunu söyledi: "Onların şunu demelerini istiyorum: Eğer Madam Pelicot yaptıysa, ben de yapabilirim."

Utancın mağdurdan faile geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsimsiz kalma hakkından vazgeçmesi, davayı medyaya ve kamuoyuna açması, tecavüz videolarının mahkemede gösterilmesi için ısrar etmesi kararının ardında bu mantık vardı.

Çok önemli bir karardı ve davanın dünya çapında yankı bulmasının sebebi de buydu. Kararlar açıklandıktan sonra Gisèle Pelicot, Time dergisinin en etkili 100 kişisinden biri seçildi.

Ayrıca Fransız Legion d'Honneur Nişanı da dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü ve Kraliçe Camilla kendisine özel bir mektup gönderdi.

Ancak genel olarak, kamuoyunun gözü önünde geçirdiği ayların ardından Gisèle, uzun süredir mahrum kaldığı mahremiyetini yeniden kazanabildi. Davanın sona ermesinden kısa bir süre sonra, Fransa'nın okyanus kıyısındaki küçük bir adası olan Île de Ré'ye gitti

Bir süre tek görüntüleri, oğlu Florian'ın sosyal medyada ara sıra paylaştığı, deniz kenarında oturmuş, kameraya gülümseyen fotoğraflarıydı.

Bu mahremiyet uzun sürmedi. Geçtiğimiz bahar aylarında, Paris Match dergisi, Gisele ve yeni sevgilisinin Île de Ré'de gezerken çektikleri fotoğraflarını yayınladı.

Birçok kişi, bunun Gisèle'in rızası olmadan kişisel fotoğraflarının çekilip paylaşıldığı bir başka örnek olduğunu belirtti.

Avukatları, Gisèle'in duruşma süresince isimsiz kalma hakkında feragat etme kararının mahremiyet hakkından vazgeçtiği anlamına gelmediğini savunarak dergiye dava açtı.

Avukatı Antoine Camus, "Kendi isteği dışında kamu figürü haline gelen bir tecavüz mağduru" dedi. Paris Match'in cinsel şiddet mağdurlarını destekleyen iki derneğe bağış yapmayı kabul etmesiyle dava sonunda çözüldü.

Gisèle Pelicot'un hayatında başka birçok şey de değişti.

Eylül 2024'te dava başladığında, üç yetişkin çocuğu - Caroline, David ve Florian - destek oluyordu. Şimdi, geçen Eylül ayında Avignon'daki mahkemede görülen o sıkı sıkıya bağlı aile birliği artık yok.

David Pelicot ve Caroline Darian kendilerini davanın "unutulmuş kurbanları" olarak tanımlarken, Nîmes'te Gisèle'e sadece çocuklarının en küçüğü Florian eşlik edecek.

Ailenin dağılmasının merkezinde, geçen Kasım ayında Gisèle'e Pelicot'un bilgisayarında bulunan, yarı çıplak kızları Caroline'in uyurken ve iç çamaşırları giyerken görüldüğü fotoğraflarla ilgili sorular yer alıyor.

Caroline Darian, fotoğrafların babasının da kendisine uyuşturucu verip, saldırdığını kanıtladığını iddia etti ve Mart ayında babasına dava açtı. Babası ise kızına cinsel saldırıda bulunduğunu hep reddetti.

Caroline, Gisèle'in kürsüde kocasına yöneltilen ensest suçlamalarına yanıt vermeyi nasıl reddettiğini hatırlıyor.

"Sessizliği çok şey anlatıyordu. Geri dönüşü olmayan bir noktayı işaret ediyordu."

Darian "Ben onun tek kızıydım, özellikle de o zaman elimi bırakmamalıydı" dedi ve annesinin evladını "reddetmesi" olarak gördüğü olay nedeniyle perişan halde mahkeme salonundan ayrıldı.

O zamandan beri ilaç verilerek cinsel saldırıya karşı mücadeleye girişen Darian, annesiyle artık konuşmadıklarını söyledi.

Caroline'ın kendisine hep destek veren ağabeyi David de duruşmadan uzak duracak.

Şu anda 19 yaşında olan oğlu Nathan, davanın çocuklukta cinsel istismar anılarını tetiklediği iddiasıyla dedesi Dominique Pelicot'ya karşı dava açtı. Bu yılın başlarında delil yetersizliğinden suçlamalar düşürüldüğünde, Caroline "öfkeli olduğunu ve tiksinti duyduğunu" söyledi.

Caroline Darian "Sanki bize evet acınız var ama tanıyamıyoruz, hiç bitmeyecek" demişler gibi" diye konuşuyor.

Caroline, Gisèle'in sunduğu kanıtları sunamayan Nathan ve diğer mağdurlar için "hiçbir hakikat, adalet ve tazminat olmayacak" diye yazdı.

Geçtiğimiz yılki davanın mahkeme salonunun çok ötesine yansıması ve ülke çapında tecavüz, rıza ve cinsiyete dayalı şiddet konularında tartışmaların başlamasına yol açması gibi, Dominique Pelicot'un suçları da aileyi sarstı ve parçaladı.

Eylül 2024'te davanın ilk gününde çekilen görüntüler, Pelicot ailesinin son 13 ayda etkileyen sarcıcı değişiklikleri gözler önüne seriyor.

Fotoğraflar Gisèle ve ailesi ilk kez içeri girdiğinde duruşma salonunun neredeyse boş olduğunu gösteriyor. Birkaç gün içinde, aktivistler, gazeteciler ve halktan bu kalabalık, Nîmes'teki yeni duruşmada mutlaka tekrar toplanacaktır.

Fotoğraflardan biri, Pelicot ailesinin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor: mahkemede küçük bir bankta oturmuş, tek vücut olmuş, duruşmanın başlamasını bekliyorlar.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.