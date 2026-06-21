Francisco Conceiçao'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu’nda Özbekistan ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Portekiz Milli Takımı'nda yıldız isim Francisco Conceiçao, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında medyada yer alan iddialara cevap verdi.

''RONALDO'YA PAS VERMEK ZORUNDA DEĞİLİZ''

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, medyanın Portekiz takımının her pozisyonda yalnızca Ronaldo'yu aradığı yönünde yapay bir algı yarattığını belirterek, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz.'' dedi.

KRİTİK MAÇ SALI GÜNÜ

Portekiz'in grubun ikinci haftasında Özbekistan ile oynayacağı kritik karşılaşma 23 Haziran Salı günü saat 20.00'de start verecek.