Haberler

Francisco Conceiçao'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler

Francisco Conceiçao'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz Milli Takımı'nın sağ kanat oyuncusu Francisco Conceiçao, 2026 FIFA Dünya Dünya Kupası'nda Özbekistan'la karşılaşacakları maç öncesi takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo'ya pas vermek zorunda olmadıklarını söyleyen yıldız isim, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu’nda Özbekistan ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Portekiz Milli Takımı'nda yıldız isim Francisco Conceiçao, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında medyada yer alan iddialara cevap verdi. 

''RONALDO'YA PAS VERMEK ZORUNDA DEĞİLİZ''

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, medyanın Portekiz takımının her pozisyonda yalnızca Ronaldo'yu aradığı yönünde yapay bir algı yarattığını belirterek, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz.'' dedi. 

KRİTİK MAÇ SALI GÜNÜ

Portekiz'in grubun ikinci haftasında Özbekistan ile oynayacağı kritik karşılaşma 23 Haziran Salı günü saat 20.00'de start verecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak

106 vekil CHP’den istifa edecek! Tarih de yeni adresleri de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı

Site havuzundaki skandal görüntü savcılığı harekete geçirdi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü

İstek şarkısı çalınmadı, düğün evini kan gölüne çevirdi
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Victor Osimhen'e dev talip! Galatasaray servet kazanabilir
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

Amedspor milli kaleciyle anlaşmaya vardı
7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil

Koca bir mahalle yağmur duasına çıktı! Bu kez dertleri yağması değil
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti