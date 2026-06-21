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Boğanın hedefi olan genç matador ölümle pençeleşiyor

Boğanın hedefi olan genç matador ölümle pençeleşiyor Haber Videosunu İzle
Boğanın hedefi olan genç matador ölümle pençeleşiyor
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İspanya'da binlerce kişinin nefesini tuttuğu boğa güreşi turnuvası, saniyeler içinde kabusa dönüştü. Arenada boğayla karşı karşıya gelen 24 yaşındaki matador Tomás Angulo, aldığı boynuz darbeleriyle havaya savruldu. Ana atardamarının parçalandığı belirtilen genç matador kanlar içinde yere yığılırken, tribünleri dolduran izleyiciler dehşet dolu anlara tanıklık etti. Yaşam savaşı veren Angulo'nun durumu ciddiyetini koruyor.

  • 24 yaşındaki matador Tomás Angulo, Madrid'deki Copa Chenel turnuvasında boğanın saldırısına uğradı.
  • Angulo'nun sol bacağında 20 ve 25 santimetrelik derin yaralar oluştu, femoral arteri hasar gördü.
  • Matadorun durumu 'çok ağır' olarak değerlendiriliyor ve hayati tehlikesi sürüyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Copa Chenel turnuvasında korku dolu anlar yaşandı. Moralzarzal arenasında boğayla karşı karşıya gelen 24 yaşındaki matador Tomás Angulo, aldığı ağır darbeler sonucu ölümün kıyısına geldi.

Boğanın iki kez boynuz darbelerine maruz kalan genç matador, havaya fırlatılarak metrelerce sürüklendi. Olayın ardından arenaya giren sağlık ekipleri, Angulo'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan matadorun durumunun kritik olduğu bildirildi.

HAVADA SAVRULDU 

Görüntülerde, öfkeli boğanın genç dövüşçüyü boynuzlarıyla yakalayarak metrelerce havaya fırlattığı görüldü. Angulo’nun yere kanlar içinde düşmesinin ardından da hızını alamayan kızgın hayvan, matadoru yerde sürüklemeye ve boynuzlamaya devam etti. 

Çevredeki diğer matadorlar ve görevliler, hayvanın kuyruğunu çekerek ve pelerinlerle dikkatini dağıtmaya çalışarak boğayı güçlükle uzaklaştırabildi. Cumartesi günü yapılan müsabakanın hemen başında da hafif bir sakatlık geçiren Angulo, bu ikinci ve ağır saldırının ardından arenada bilincini kaybederek yere yığıldı.

25 SANTİMETRELİK DERİN YARA OLUŞTU 

Doktorların yaptığı açıklamaya göre Angulo'nun sol bacağında boğa boynuzunun açtığı biri yaklaşık 20, diğeri ise 25 santimetreyi bulan derin yaralar tespit edildi. Yaralanmalarda femoral arterin (ana atardamar) ciddi şekilde hasar gördüğü, çok sayıda kas dokusunun parçalandığı belirtildi. Ayrıca göğüs bölgesinde travma, yüzünde ve kafa derisinde çeşitli yaralanmalar meydana geldiği aktarıldı.

DURUMU ÇOK AĞIR 

Hastane kaynakları, genç matadorun acil ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı. Sağlık raporunda Angulo'nun durumunun "çok ağır" olarak değerlendirildiği ifade edildi. Olay, İspanya'da boğa güreşlerinin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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